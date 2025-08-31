La Reforma Constitucional, sello histórico del gobierno Pullaro

Santa Fe habilitó la reelección del gobernador y vice
La Convención Reformadora aprobó cambios en la Constitución provincial que permiten un mandato consecutivo. Pullaro podrá competir en 2027.
El gobernador Maximiliano Pullaro quedará marcado por la Reforma de la Constitución de Santa Fe, una modificación estructural que no se lograba desde 1962.Política Sta Fe31 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro ya tiene asegurado un lugar en la historia política de Santa Fe: la Reforma Constitucional. Aun cuando restan más de dos años de mandato y con la Convención Reformadora a punto de concluir, este logro se perfila como su mayor legado.
La provincia llevaba más de seis décadas sin actualizar su carta magna, cuya última modificación había tenido lugar en 1962. El proceso, debatido durante casi cincuenta días, buscó fortalecer la institucionalidad provincial, modernizar estructuras y consagrar nuevos derechos.
La reforma, además de habilitar la reelección consecutiva del gobernador, introduce cambios de fondo en el funcionamiento de los poderes y en la organización política de Santa Fe. Pullaro destacó que “fue un debate muy profundo, con aportes de todas las fuerzas políticas”, lo que le otorga a la decisión un carácter histórico.
Desde el retorno de la democracia en 1983, los gobernadores santafesinos fueron dejando distintos legados: desde la institucionalidad restablecida por José María Vernet, pasando por la obra pública de Carlos Reutemann y Jorge Obeid, la reorganización administrativa y sanitaria del socialismo, hasta la impronta de gestión de Omar Perotti durante la pandemia.
Ahora, Pullaro suma el suyo: una reforma que marcará el rumbo político de la provincia durante las próximas décadas. Incluso si las políticas de seguridad y la obra pública terminan teniendo fuerte impacto territorial, será esta modificación constitucional la que defina su paso por la Casa Gris.
