Tormentas y fuertes ráfagas afectaron a Venado Tuerto

Bombal avanza con obras de cordón cuneta y ripiado
Se completaron 850 metros lineales de cordón cuneta y comenzaron las tareas de estabilizado de calles en distintos puntos de la localidad.
El SMN emitió alerta por tormentas intensas con ráfagas y granizo. Bomberos intervinieron por un árbol caído en el cruce de rutas.
Este sábado 30 de agosto, Venado Tuerto fue escenario de intensas tormentas acompañadas por ráfagas de viento que alcanzaron los 45 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo a las 21.10, que incluyó alerta por posible caída de granizo, abundante lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica y acumulados de entre 30 y 50 milímetros.
La situación obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios locales, que a las 20.45 trabajaron en la zona del cruce de rutas nacionales 8 y 33, sobre calle Las Acacias. Allí, un árbol cayó sobre la calzada debido a la fuerza del viento. Con motosierras, los efectivos procedieron a cortarlo y desplazarlo a un sitio seguro, restableciendo la circulación vehicular.
Para lo que resta de la noche, se esperan lluvias de variada intensidad, visibilidad reducida y condiciones inestables. El pronóstico extendido indica que la inestabilidad persistirá en los próximos días, con jornadas frescas y probables precipitaciones hasta mediados de la semana entrante.
El SMN recomienda a la población asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni permanecer cerca de espejos de agua durante tormentas eléctricas.
Integrantes del área de Desarrollo Social participaron en Rosario de una jornada del programa provincial ConVive para fortalecer el trabajo territorial en inclusión.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:45, en la banquina de la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 621, en el tramo que une las localidades de Venado Tuerto y Sancti Spíritu.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
Vecinos alertaron la falta de respuesta de una mujer mayor y se montó un operativo conjunto en Villa Cañás. La búsqueda resultó negativa.
El Ministerio de Seguridad dispuso una restricción nacional contra Juan Eduardo Lenczicki, líder de la barra brava, tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda.
El vocero presidencial advirtió que, si son auténticos, sería la primera vez que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada. Denunció una operación política para desestabilizar al Gobierno en plena campaña.
La PDI detuvo a un sospechoso y secuestró celulares, tablets y notebooks en el marco de una causa por intimidaciones a las escuelas ESSO 446 y ESSO 584.
Un juez federal intimó al Ministerio de Economía a entregar en cinco días el expediente completo del DNU que autorizó un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.