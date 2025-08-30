Tormentas y fuertes ráfagas afectaron a Venado Tuerto

Este sábado 30 de agosto, Venado Tuerto fue escenario de intensas tormentas acompañadas por ráfagas de viento que alcanzaron los 45 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo a las 21.10, que incluyó alerta por posible caída de granizo, abundante lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica y acumulados de entre 30 y 50 milímetros.





La situación obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios locales, que a las 20.45 trabajaron en la zona del cruce de rutas nacionales 8 y 33, sobre calle Las Acacias. Allí, un árbol cayó sobre la calzada debido a la fuerza del viento. Con motosierras, los efectivos procedieron a cortarlo y desplazarlo a un sitio seguro, restableciendo la circulación vehicular.



Para lo que resta de la noche, se esperan lluvias de variada intensidad, visibilidad reducida y condiciones inestables. El pronóstico extendido indica que la inestabilidad persistirá en los próximos días, con jornadas frescas y probables precipitaciones hasta mediados de la semana entrante.

El SMN recomienda a la población asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni permanecer cerca de espejos de agua durante tormentas eléctricas.