Ander Herrera expuso la pobreza en las inferiores de Boca

El futbolista español Ander Herrera, actual mediocampista de Boca Juniors, sorprendió con una fuerte reflexión sobre la realidad que atraviesan muchos de los juveniles del club. En una entrevista con el medio Tengo un Plan, el ex Manchester United y París Saint-Germain aseguró que la mayoría de los adolescentes de las divisiones inferiores viven en condiciones de pobreza familiar.

“En Argentina, con 15 años ya piensan en sacar a la familia adelante. Tienen que salvar a la familia”, describió Herrera, quien llegó al “Xeneize” este año y, pese a haber disputado pocos encuentros, ya tuvo contacto cercano con la estructura de inferiores.

El jugador contó además que en charlas con la psicóloga del club se interiorizó en datos que lo impactaron: “El 90% o el 85% de los chicos de las inferiores de Boca están en índices de pobreza familiar”. Como ejemplo, mencionó el caso de un juvenil que falta a los entrenamientos porque debe salir a recolectar cartón junto a sus padres para ayudar en el ingreso económico del hogar.

Herrera remarcó que esta carga emocional y económica condiciona el desarrollo deportivo de los jóvenes, ya que a muy temprana edad se enfrentan a una presión diferente a la que viven futbolistas en otros contextos internacionales.

Consultado sobre su futuro, el español dejó abierta la posibilidad de retirarse en Boca, club del que es hincha, o en Real Zaragoza, la institución donde comenzó su carrera: “Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. El club no es la gente que está ahora”, expresó.