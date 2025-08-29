Colapinto fue 18° en la primera práctica del GP de Países Bajos

El argentino Franco Colapinto, integrante de la escudería Alpine, terminó en la 18ª posición durante la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del Mundial de Fórmula 1.

Colapinto marcó un tiempo de 1:12,276 y finalizó a 1,998 segundos del más rápido de la tanda, el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó 10º, con poco más de medio segundo de ventaja sobre el piloto argentino.

La sesión, disputada en el circuito de Zandvoort, tuvo varios despistes que obligaron a mostrar bandera roja, entre ellos el del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que quedó detenido en la grava. También pasaron por situaciones similares Lewis Hamilton (Ferrari) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

La sorpresa de la práctica fueron los Aston Martin, con Lance Stroll y Fernando Alonso en los puestos tercero y cuarto. Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) protagonizó una curiosa salida de pista mientras practicaba largadas.

Para Colapinto, el ensayo significó una primera oportunidad de rodar de manera oficial en Zandvoort y adaptarse al trazado. La segunda práctica libre está programada para las 11 de la mañana.