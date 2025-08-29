Colapinto fue 18° en la primera práctica del GP de Países Bajos

River eliminó a Unión y jugará contra Racing
El piloto argentino cerró la primera sesión de entrenamientos en Zandvoort con un tiempo de 1:12,276, a casi dos segundos del líder Lando Norris.Deportes29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El argentino Franco Colapinto, integrante de la escudería Alpine, terminó en la 18ª posición durante la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del Mundial de Fórmula 1.
Colapinto marcó un tiempo de 1:12,276 y finalizó a 1,998 segundos del más rápido de la tanda, el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó 10º, con poco más de medio segundo de ventaja sobre el piloto argentino.
La sesión, disputada en el circuito de Zandvoort, tuvo varios despistes que obligaron a mostrar bandera roja, entre ellos el del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que quedó detenido en la grava. También pasaron por situaciones similares Lewis Hamilton (Ferrari) y Yuki Tsunoda (Red Bull).
La sorpresa de la práctica fueron los Aston Martin, con Lance Stroll y Fernando Alonso en los puestos tercero y cuarto. Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) protagonizó una curiosa salida de pista mientras practicaba largadas.
Para Colapinto, el ensayo significó una primera oportunidad de rodar de manera oficial en Zandvoort y adaptarse al trazado. La segunda práctica libre está programada para las 11 de la mañana.
El capitán de la Selección abrió la posibilidad de que el duelo ante Venezuela sea su último partido oficial en Argentina. Estos son los encuentros que le restarían hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La AFA oficializó los convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador. Lionel Messi disputará su último partido en Argentina con la Selección.
El piloto argentino vuelve a la pista este fin de semana con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.
El Millonario enfrenta al Tatengue este jueves en Mendoza por un lugar entre los ocho mejores del certamen. El encuentro arranca a las 21.15 y será televisado por TyC Sports.
Inter Miami enfrenta esta noche a Orlando City por un lugar en la final de la Leagues Cup. Messi llega con lo justo tras una lesión muscular.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.