Bombal avanza con obras de cordón cuneta y ripiado

La Comuna de Bombal continúa ejecutando obras de infraestructura urbana que buscan mejorar la transitabilidad y el ordenamiento del ejido urbano.



En el loteo de Scuriatti ya se completaron 850 metros lineales de cordón cuneta, un avance que consolida el compromiso de la gestión con el desarrollo local.



Además, se inició la colocación de ripiado en distintas arterias, lo que permitirá mejorar las condiciones de circulación, especialmente en días de lluvia.



De manera paralela, se llevaron a cabo tareas de instalación de piedra en calle Santa Fe, entre Marinozzi y Maciel, y trabajos de mejora y reacondicionamiento en calle Maciel, entre Santa Fe y Mitre.



Con estas intervenciones, la comuna busca consolidar un plan de urbanización que acompañe el crecimiento de la localidad y mejore la calidad de vida de los vecinos.