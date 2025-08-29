Bombal avanza con obras de cordón cuneta y ripiado

Sancti Spíritu se capacita en discapacidad e inclusión
Integrantes del área de Desarrollo Social participaron en Rosario de una jornada del programa provincial ConVive para fortalecer el trabajo territorial en inclusión.
Se completaron 850 metros lineales de cordón cuneta y comenzaron las tareas de estabilizado de calles en distintos puntos de la localidad.Regionales29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La Comuna de Bombal continúa ejecutando obras de infraestructura urbana que buscan mejorar la transitabilidad y el ordenamiento del ejido urbano.
En el loteo de Scuriatti ya se completaron 850 metros lineales de cordón cuneta, un avance que consolida el compromiso de la gestión con el desarrollo local.
Además, se inició la colocación de ripiado en distintas arterias, lo que permitirá mejorar las condiciones de circulación, especialmente en días de lluvia.
De manera paralela, se llevaron a cabo tareas de instalación de piedra en calle Santa Fe, entre Marinozzi y Maciel, y trabajos de mejora y reacondicionamiento en calle Maciel, entre Santa Fe y Mitre.
Con estas intervenciones, la comuna busca consolidar un plan de urbanización que acompañe el crecimiento de la localidad y mejore la calidad de vida de los vecinos.
Integrantes del área de Desarrollo Social participaron en Rosario de una jornada del programa provincial ConVive para fortalecer el trabajo territorial en inclusión.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este jueves, alrededor de las 2:45, en la banquina de la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 621, en el tramo que une las localidades de Venado Tuerto y Sancti Spíritu.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
Se ejecutan obras de hormigonado en la Avenida Estanislao López, con apoyo del Gobierno provincial, para mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
El fuego se desató en una obra en construcción a las 4:20. Bomberos y policías intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propagaran.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.