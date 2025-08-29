River eliminó a Unión y jugará contra Racing

River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 luego de superar a Unión de Santa Fe en una definición por penales que terminó 4-3, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario.

El partido se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y tuvo como gran protagonista a Franco Armani, arquero del conjunto de Núñez, quien contuvo los remates de Lucas Gamba y Valentín Fascendini en la tanda desde los doce pasos.

En la definición, para River convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta falló su intento. Por el lado del Tatengue anotaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.

Durante los 90 minutos, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo mayor dominio del balón y las ocasiones más claras, aunque se topó con una gran actuación de Matías Tagliamonte, arquero de Unión, que sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas.

Con este triunfo, River enfrentará a Racing en cuartos de final, en busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo y seguir peleando por el título.