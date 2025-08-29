River eliminó a Unión y jugará contra Racing

Colapinto fue 18° en la primera práctica del GP de Países Bajos
El piloto argentino cerró la primera sesión de entrenamientos en Zandvoort con un tiempo de 1:12,276, a casi dos segundos del líder Lando Norris.
El Millonario avanzó a cuartos de la Copa Argentina tras vencer 4-3 por penales en Mendoza, con Franco Armani como figura.Deportes29 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 luego de superar a Unión de Santa Fe en una definición por penales que terminó 4-3, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario.
El partido se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y tuvo como gran protagonista a Franco Armani, arquero del conjunto de Núñez, quien contuvo los remates de Lucas Gamba y Valentín Fascendini en la tanda desde los doce pasos.
En la definición, para River convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta falló su intento. Por el lado del Tatengue anotaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.
Durante los 90 minutos, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo mayor dominio del balón y las ocasiones más claras, aunque se topó con una gran actuación de Matías Tagliamonte, arquero de Unión, que sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas.
Con este triunfo, River enfrentará a Racing en cuartos de final, en busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo y seguir peleando por el título.
El capitán de la Selección abrió la posibilidad de que el duelo ante Venezuela sea su último partido oficial en Argentina. Estos son los encuentros que le restarían hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La AFA oficializó los convocados para enfrentar a Venezuela y Ecuador. Lionel Messi disputará su último partido en Argentina con la Selección.
El piloto argentino vuelve a la pista este fin de semana con el objetivo de sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.
El Millonario enfrenta al Tatengue este jueves en Mendoza por un lugar entre los ocho mejores del certamen. El encuentro arranca a las 21.15 y será televisado por TyC Sports.
Inter Miami enfrenta esta noche a Orlando City por un lugar en la final de la Leagues Cup. Messi llega con lo justo tras una lesión muscular.
El equipo nacional disputó un amistoso en Sportsman y fue declarado Huésped de Honor. Leonardo Gutiérrez recibió la distinción de Ciudadano Ilustre.
Tras el rechazo de Festram a la oferta salarial, habrá medidas de fuerza este viernes 29 y la próxima semana. El gremio exige acortar los plazos de pago.
El siniestro ocurrió ayer en calle 53 bis, entre 42 y 36. Un hombre fue asistido por inhalación de humo, mientras que bomberos lograron evitar la propagación de las llamas.
La comuna ejecuta trabajos de cordón cuneta y ordenamiento en una intersección clave del tránsito pesado. La iniciativa surgió de encuentros con vecinos.
El SMN emitió alerta amarilla para la capital y la región. Se prevén acumulados de hasta 100 milímetros durante el fin de semana.