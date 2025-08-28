Kicillof cuestiona a Casa Rosada por operativo de Milei

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, repudió la agresión que sufrió el presidente Javier Milei durante la caravana realizada este miércoles en Lomas de Zamora, pero responsabilizó a la Casa Militar por el operativo de custodia.



“Expusieron al Presidente a una situación delicada”, señaló en declaraciones radiales, al remarcar que la organización estuvo en manos del organismo nacional y no de la Policía bonaerense. Alonso aseguró que recién la noche anterior recibieron la orden de servicio, y que igualmente reforzó el operativo con 50 efectivos adicionales ante el clima de tensión.

Durante el recorrido, piedras y objetos impactaron contra la camioneta presidencial, lo que obligó a evacuar de urgencia a Milei y a su comitiva. Según el ministro, dos personas resultaron detenidas, una de ellas vinculada a la agrupación H.I.J.O.S.



Alonso recordó que la provincia ya había desplegado operativos especiales en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca y Junín para garantizar la seguridad presidencial. Sin embargo, cuestionó la decisión de realizar actos en territorios de “alto clima social” y apuntó también contra el diputado José Luis Espert, a quien acusó de “provocar” a los manifestantes.

“El Presidente no estuvo cuidado como corresponde. Cuando se planifican este tipo de actividades, deben evaluarse los escenarios para evitar riesgos”, concluyó.

Milei había encabezado la caravana en apoyo a sus candidatos de cara a las legislativas del 7 de septiembre, en el segundo distrito más importante de la Tercera Sección Electoral. La actividad terminó de manera abrupta tras los incidentes.