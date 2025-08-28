Kicillof cuestiona a Casa Rosada por operativo de Milei

Milei tras el ataque en Lomas de Zamora: "No vienen por Javier Milei, vienen por la libertad"
El mandatario habló sobre los episodios de violencia y denunció "burdas operaciones difamadoras" de la oposición.
El ministro bonaerense Javier Alonso criticó a Casa Militar por los incidentes en Lomas de Zamora y aseguró que el Presidente fue “expuesto a una situación delicada”.Política 28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, repudió la agresión que sufrió el presidente Javier Milei durante la caravana realizada este miércoles en Lomas de Zamora, pero responsabilizó a la Casa Militar por el operativo de custodia.
“Expusieron al Presidente a una situación delicada”, señaló en declaraciones radiales, al remarcar que la organización estuvo en manos del organismo nacional y no de la Policía bonaerense. Alonso aseguró que recién la noche anterior recibieron la orden de servicio, y que igualmente reforzó el operativo con 50 efectivos adicionales ante el clima de tensión.
Durante el recorrido, piedras y objetos impactaron contra la camioneta presidencial, lo que obligó a evacuar de urgencia a Milei y a su comitiva. Según el ministro, dos personas resultaron detenidas, una de ellas vinculada a la agrupación H.I.J.O.S.
Alonso recordó que la provincia ya había desplegado operativos especiales en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca y Junín para garantizar la seguridad presidencial. Sin embargo, cuestionó la decisión de realizar actos en territorios de “alto clima social” y apuntó también contra el diputado José Luis Espert, a quien acusó de “provocar” a los manifestantes.
“El Presidente no estuvo cuidado como corresponde. Cuando se planifican este tipo de actividades, deben evaluarse los escenarios para evitar riesgos”, concluyó.
Milei había encabezado la caravana en apoyo a sus candidatos de cara a las legislativas del 7 de septiembre, en el segundo distrito más importante de la Tercera Sección Electoral. La actividad terminó de manera abrupta tras los incidentes.
El mandatario habló sobre los episodios de violencia y denunció "burdas operaciones difamadoras" de la oposición.
El vocero presidencial informó que hay dos personas arrestadas tras la agresión en Lomas de Zamora. Aseguró que el Presidente está en buen estado y continúa con su agenda oficial.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.
El Presidente responsabilizó a militantes kirchneristas por los incidentes en Lomas de Zamora y llamó a votarlos en contra en las próximas elecciones.
El diputado liberal responsabilizó al intendente de Lomas de Zamora por los incidentes contra la comitiva de Javier Milei y lo calificó de “maldito kirchnerista”.
La caravana presidencial fue agredida con objetos contundentes y debió ser evacuada. Hay dos detenidos y fuertes acusaciones políticas tras el hecho.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.