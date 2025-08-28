Detuvieron a un militante acusado de agredir la caravana de Milei

La caravana encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en medio de incidentes, cuando la comitiva oficial fue atacada con piedras y gritos por parte de un grupo de manifestantes. El operativo de seguridad debió evacuar al mandatario, mientras la Policía detuvo a dos hombres señalados como responsables de la agresión.



Uno de ellos recuperó rápidamente la libertad, pero el otro quedó alojado en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora. Se trata de Thiago Florentín, de 22 años, domiciliado en Alejandro Korn, partido de San Vicente, e identificado como militante del Movimiento Teresa Rodríguez – Votamos Luchar por el Cambio Social.

Desde la organización social difundieron un comunicado en el que exigieron su liberación y remarcaron que el clima en la Plaza Grigera era de “bronca y repudio” hacia el jefe de Estado. “Apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta”, expresaron en referencia al paso de Milei por la zona.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó a los agresores y los calificó como “cavernícolas del pasado”. Mientras tanto, la visita del mandatario —acompañado por su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert— quedó marcada por la tensión política y las críticas a la gestión libertaria, en medio de reclamos por la situación económica y las investigaciones judiciales que involucran a su gobierno.