Detuvieron a un militante acusado de agredir la caravana de Milei

Petri despliega tropas en fronteras del norte
El Ministerio de Defensa inició la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, con presencia militar en zonas de seguridad fronteriza, comenzando en Salta.
Un joven de 22 años fue arrestado en Lomas de Zamora tras los incidentes durante la recorrida del presidente Javier Milei. Pertenece a una agrupación piquetera y quedó alojado en la Comisaría 1ª.País28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La caravana encabezada por el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en medio de incidentes, cuando la comitiva oficial fue atacada con piedras y gritos por parte de un grupo de manifestantes. El operativo de seguridad debió evacuar al mandatario, mientras la Policía detuvo a dos hombres señalados como responsables de la agresión.
Uno de ellos recuperó rápidamente la libertad, pero el otro quedó alojado en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora. Se trata de Thiago Florentín, de 22 años, domiciliado en Alejandro Korn, partido de San Vicente, e identificado como militante del Movimiento Teresa Rodríguez – Votamos Luchar por el Cambio Social.
Desde la organización social difundieron un comunicado en el que exigieron su liberación y remarcaron que el clima en la Plaza Grigera era de “bronca y repudio” hacia el jefe de Estado. “Apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta”, expresaron en referencia al paso de Milei por la zona.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó a los agresores y los calificó como “cavernícolas del pasado”. Mientras tanto, la visita del mandatario —acompañado por su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert— quedó marcada por la tensión política y las críticas a la gestión libertaria, en medio de reclamos por la situación económica y las investigaciones judiciales que involucran a su gobierno.
El Ministerio de Defensa inició la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, con presencia militar en zonas de seguridad fronteriza, comenzando en Salta.
La Justicia Federal analiza contrataciones por más de $8.000 millones adjudicadas a la droguería Suizo Argentina desde el Ministerio de Seguridad. El juez Casanello investiga posibles coimas.
El Presidente se reunirá este jueves con empresarios en el CICyP. Será recibido por Bettina Bulgheroni, primera mujer en presidir la entidad.
El vocero presidencial repudió la agresión en Lomas de Zamora y calificó a los responsables como “cavernícolas del pasado”. Confirmó que no hubo heridos.
El Presidente desmintió los audios del ex titular de ANDIS y aseguró que llevará el caso a la Justicia. Sus declaraciones se dieron en Lomas de Zamora, poco antes de los incidentes.
El Informe de Gestión N.º 144, que Guillermo Francos presenta hoy en Diputados, confirma que no hay previstas actualizaciones en los aranceles del sistema de prestaciones básicas.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.