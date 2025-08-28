Erupción del monte Shinmoe en el suroeste de Japón

Venezuela denuncia despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
El Gobierno venezolano alertó en la ONU por la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de sus costas y exigió su retirada inmediata.
El volcán lanzó material a 5.000 metros de altura y obligó a elevar la alerta.Internacionales28 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El monte Shinmoe, ubicado en la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, entró en erupción este jueves a las 04:53 hora local. La explosión expulsó material volcánico hasta 5.000 metros por encima del cráter y generó una columna de humo que alcanzó los 5.500 metros de altura, informaron medios locales citando a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
La erupción ocurrió en la frontera de las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, donde las autoridades emitieron una alerta de nivel 3 —de una escala de 5—. Esto implica la prohibición de acercarse al cráter, medida dirigida a proteger a residentes y visitantes.
El Shinmoe, con 1.421 metros de altura, es uno de los 50 volcanes activos bajo vigilancia constante en el país. Había registrado su última erupción el 22 de junio, la primera desde 2018. En julio también se produjo una actividad similar, aunque de menor intensidad.
Japón, ubicado en el denominado "Cinturón de Fuego del Pacífico", concentra alrededor del 10% de los volcanes activos del mundo, lo que convierte la actividad volcánica en un fenómeno habitual y de permanente monitoreo.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El accidente ocurrió en Shanklin, Isla de Wight, durante una clase de vuelo. Una persona permanece hospitalizada en estado grave.
El presidente destacó la participación ciudadana en plazas públicas y en redes sociales durante la primera jornada de inscripción en la Milicia Bolivariana.
El organismo internacional confirmó que medio millón de personas están afectadas. Israel rechazó el informe, responsabilizó a Hamas y advirtió sobre una inminente ofensiva militar.
El gobierno de Donald Trump analiza los archivos de millones de extranjeros con visas. La medida podría derivar en deportaciones y cancelación de permisos de ingreso.
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.
Economía logró cubrir todos los vencimientos y obtuvo $1,1 billones extra, aunque debió convalidar intereses muy elevados.
Vecinos marcaron un pozo en el km 666 con mensajes irónicos para advertir a los conductores. La falta de obras en la traza vuelve a estar en el centro de las críticas.
La expresidenta envió un audio a un acto de Kicillof y advirtió sobre jubilados que deben partir medicamentos. También vinculó la situación con el escándalo de las coimas en la ANDIS.