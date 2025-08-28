Erupción del monte Shinmoe en el suroeste de Japón

El monte Shinmoe, ubicado en la isla de Kyushu, en el suroeste de Japón, entró en erupción este jueves a las 04:53 hora local. La explosión expulsó material volcánico hasta 5.000 metros por encima del cráter y generó una columna de humo que alcanzó los 5.500 metros de altura, informaron medios locales citando a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La erupción ocurrió en la frontera de las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, donde las autoridades emitieron una alerta de nivel 3 —de una escala de 5—. Esto implica la prohibición de acercarse al cráter, medida dirigida a proteger a residentes y visitantes.

El Shinmoe, con 1.421 metros de altura, es uno de los 50 volcanes activos bajo vigilancia constante en el país. Había registrado su última erupción el 22 de junio, la primera desde 2018. En julio también se produjo una actividad similar, aunque de menor intensidad.

Japón, ubicado en el denominado "Cinturón de Fuego del Pacífico", concentra alrededor del 10% de los volcanes activos del mundo, lo que convierte la actividad volcánica en un fenómeno habitual y de permanente monitoreo.