Cayó “Dibu”, uno de los más buscados de Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes a Gerardo Sebastián Gómez, alias “Dibu”, de 39 años, en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El operativo se concretó en la esquina de Leandro N. Alem y José Mazzini y estuvo a cargo de la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil.



Gómez estaba incluido en la lista de los diez delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe, con una recompensa de 35 millones de pesos por su paradero. Era requerido por una causa de homicidio cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y también por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, preso en la cárcel federal de Ezeiza y vinculado a la banda de Los Monos.



El detenido fue referente en la barra brava de Newell’s, en relación con Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar, ambos actualmente presos. Estos últimos fueron señalados como protagonistas de la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado en febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, conducido por Pablo Cococcioni, destacaron la captura como un paso clave en la política de persecución penal de prófugos de alto perfil. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que pueden generar en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había afirmado el ministro días atrás al presentar la nómina de los más buscados.

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil, encabezado por Cococcioni, está integrado por representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la PDI, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal. En el último año ya fueron localizados seis prófugos de este tipo, y en el último mes se concretaron dos detenciones más.