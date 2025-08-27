Milei negó acusaciones de Spagnuolo y anunció demanda judicial

El presidente Javier Milei habló por primera vez sobre el escándalo que involucra al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y negó rotundamente las acusaciones de corrupción.

Durante una caravana en Lomas de Zamora, el mandatario se refirió a los audios que comprometen a su entorno y fue categórico: “Todo lo que dice es mentira”, afirmó.

Además, Milei adelantó que el Gobierno iniciará acciones legales contra el exfuncionario despedido. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, señaló en diálogo con la prensa.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte tensión política y social. Minutos después, la caravana presidencial debió ser evacuada tras enfrentamientos con manifestantes en la zona.

El caso Spagnuolo estalló días atrás, luego de la difusión de audios en los que se lo vincula a supuestos pagos irregulares. El exfuncionario niega haber cometido delitos, pero la causa avanza en la Justicia federal.