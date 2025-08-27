Firmat: piden 16 años de prisión para un pastor

El Ministerio Público de la Acusación solicitó 16 años de prisión efectiva para C.M., un pastor evangélico de 63 años de la ciudad de Firmat, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El hecho denunciado ocurrió el 14 de marzo de 2013 en una vivienda de calle Luis Terrarosa al 600. La víctima, identificada como B.C., relató que había acudido al lugar para entregar dinero de una publicidad. Según la investigación, tras compartir unos mates comenzó a sentirse descompensada y en ese estado de indefensión fue atacada sexualmente.

El fiscal Julián Cochero sostuvo que el acusado se valió de su condición de ministro de culto y de la confianza depositada en él. La imputación incluye agravantes por el grave daño ocasionado en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido por un líder religioso.

En una audiencia realizada este martes, el juez de la Cámara de Apelaciones, Daniel Curik, rechazó un planteo de los defensores del imputado, Oscar Berra Giuliano y Gustavo Ponce Asahad, quienes buscaban morigerar la calificación legal.

De este modo, la acusación quedó firme y la causa está en condiciones de avanzar a juicio oral y público. La Oficina de Gestión Judicial deberá fijar la fecha del debate, aunque la defensa todavía podría intentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.