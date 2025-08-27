Firmat: piden 16 años de prisión para un pastor

Presentan un documental sobre la hamaca de Firmat
El corto dirigido por Walter Dieguez se estrenará el lunes 1 de septiembre en la Biblioteca Popular “Nosotros”, con entrada libre y gratuita.
La Justicia avanza en una causa por abuso sexual contra un pastor evangélico. El fiscal solicitó 16 años de prisión y ahora resta fijar la fecha del juicio oral.Sociedad27 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Ministerio Público de la Acusación solicitó 16 años de prisión efectiva para C.M., un pastor evangélico de 63 años de la ciudad de Firmat, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.
El hecho denunciado ocurrió el 14 de marzo de 2013 en una vivienda de calle Luis Terrarosa al 600. La víctima, identificada como B.C., relató que había acudido al lugar para entregar dinero de una publicidad. Según la investigación, tras compartir unos mates comenzó a sentirse descompensada y en ese estado de indefensión fue atacada sexualmente.
El fiscal Julián Cochero sostuvo que el acusado se valió de su condición de ministro de culto y de la confianza depositada en él. La imputación incluye agravantes por el grave daño ocasionado en la salud mental de la víctima y por haber sido cometido por un líder religioso.
En una audiencia realizada este martes, el juez de la Cámara de Apelaciones, Daniel Curik, rechazó un planteo de los defensores del imputado, Oscar Berra Giuliano y Gustavo Ponce Asahad, quienes buscaban morigerar la calificación legal.
De este modo, la acusación quedó firme y la causa está en condiciones de avanzar a juicio oral y público. La Oficina de Gestión Judicial deberá fijar la fecha del debate, aunque la defensa todavía podría intentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El Hospital Iturraspe denunció la desaparición de dosis de uso crítico. El Ministerio de Salud elevó el caso a la Justicia y abrió un sumario interno.
Especialistas advierten sobre el rol del Aedes aegypti y llaman a reforzar medidas preventivas antes de la próxima temporada.
El Club Atlético River Plate de Inrriville deberá indemnizar a los padres de un niño que falleció tras caer a la piscina durante una fiesta fuera de temporada. La Justicia le atribuyó el 80% de la responsabilidad.
La niña de 5 años ingresó al Hospital Vilela con convulsiones y lesiones. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para esclarecer el caso.
Miles de argentinos cruzan la frontera para adquirir tecnología, indumentaria y productos esenciales con precios hasta un 85% más bajos que en el país. El fenómeno dinamiza la economía paraguaya y cambia el mapa del turismo de consumo.
La modelo compartió una producción en Holbox para Ricky Sarkany y aprovechó para difundir su nueva marca de yerba.
El expresidente colombiano busca que el Tribunal Superior de Bogotá emita un fallo de fondo sobre su condena por soborno y fraude procesal.
El máximo tribunal rechazó un planteo de nulidad de Tabacalera Sarandí y ratificó la validez de los impuestos internos al cigarrillo, poniendo fin a la estrategia judicial de Pablo Otero.
El domingo 31 de agosto se realizará un nuevo festival en apoyo a Cristina Kirchner en la Plaza Usina, con música, ferias y actividades culturales.
El intendente Norberto Gizzi recibió al plantel nacional, que se prepara en Sportsman para el Sudamericano de octubre. Esta noche jugarán un amistoso ante Centenario de Venado Tuerto.