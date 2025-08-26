Pullaro recibió al embajador de Japón en Rosario

El veto de Milei recorta $37 mil millones a jubilados santafesinos
Un estudio del CEPA reveló que la provincia dejará de percibir esa suma entre septiembre 2025 y agosto 2026, tras el veto presidencial al aumento jubilatorio y al bono.
El gobernador de Santa Fe se reunió con Hiroshi Yamauchi para fortalecer vínculos en salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.Política Sta Fe26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador Maximiliano Pullaro recibió al embajador de Japón en la Argentina, Hiroshi Yamauchi, en un encuentro realizado en la sede de Gobierno en Rosario. La reunión se centró en afianzar la relación bilateral en áreas clave como salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.
Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la ministra de Salud, Silvina Ciancio; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.
Puccini destacó que “Japón hoy representa el 3 % de las exportaciones de Santa Fe, con un crecimiento del 5 % en el primer semestre del año”. Además, detalló el interés de un fondo japonés en proyectos vinculados a la minería y en la logística del Puerto de Rosario, ya visitado por delegaciones empresariales. También se analizaron oportunidades en exportaciones de miel, cereales y, a futuro, carne bovina.
El ministro subrayó que Santa Fe puso a disposición el puerto y el clúster de empresas proveedoras de bienes y servicios para el sector minero. A su vez, recordó que estas iniciativas tendrán continuidad en el Business Forum, que se desarrollará en Rosario entre el 1 y el 5 de septiembre, con la participación de compañías y compradores de Tokio.
La agenda incluyó, además, la posibilidad de realizar intercambios educativos y científicos. “Es una oportunidad de consolidar la relación internacional. Santa Fe se consolida en el mundo”, concluyó Puccini.
Antecedentes de cooperación
En los últimos meses, la relación entre Japón y Santa Fe sumó hitos importantes. En julio, una comitiva empresarial visitó la Terminal Puerto Rosario para evaluar oportunidades de inversión en infraestructura y logística. También se implementó el proyecto KaizenTango, impulsado por el INTI y empresas locales, para optimizar procesos productivos bajo la metodología japonesa Kaizen.
Entre enero y junio de 2025, las exportaciones santafesinas a Japón superaron los 2,7 millones de dólares, con un fuerte crecimiento de la miel. A su vez, se reabrió el mercado japonés para la carne aviar argentina y se evalúa la ampliación del ingreso de carne bovina tras los recientes reconocimientos sanitarios internacionales.
En el ámbito de la cooperación internacional, se destacan donaciones japonesas de autobombas de última generación y proyectos conjuntos en sistemas de alerta temprana, meteorología y ciencias aplicadas.
La convencional Lucila De Ponti advirtió que la redacción final arrastra disputas políticas y reclamó un texto más claro e inclusivo.
La diputada Sofía Galnares destacó la implementación de la Licencia Ambiental Digital, que agiliza trámites, elimina el uso de papel y fortalece el control estatal.
El ministro de Economía de Santa Fe advirtió que los fondos de la obra social provincial son exclusivos para la salud de los afiliados y cuestionó la pretensión de Amsafe de participar en su administración.
La Secretaría Electoral de Santa Fe anunció que las 28.679 autoridades comiciales que participaron en las elecciones del 29 de junio cobrarán sus haberes a partir del jueves.
Sólo dos de los nueve legisladores que terminan mandato buscan la reelección. Exdiputados y dirigentes jóvenes integran las nuevas listas para el Congreso.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.