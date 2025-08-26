Pullaro recibió al embajador de Japón en Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro recibió al embajador de Japón en la Argentina, Hiroshi Yamauchi, en un encuentro realizado en la sede de Gobierno en Rosario. La reunión se centró en afianzar la relación bilateral en áreas clave como salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.



Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la ministra de Salud, Silvina Ciancio; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.

Puccini destacó que “Japón hoy representa el 3 % de las exportaciones de Santa Fe, con un crecimiento del 5 % en el primer semestre del año”. Además, detalló el interés de un fondo japonés en proyectos vinculados a la minería y en la logística del Puerto de Rosario, ya visitado por delegaciones empresariales. También se analizaron oportunidades en exportaciones de miel, cereales y, a futuro, carne bovina.



El ministro subrayó que Santa Fe puso a disposición el puerto y el clúster de empresas proveedoras de bienes y servicios para el sector minero. A su vez, recordó que estas iniciativas tendrán continuidad en el Business Forum, que se desarrollará en Rosario entre el 1 y el 5 de septiembre, con la participación de compañías y compradores de Tokio.

La agenda incluyó, además, la posibilidad de realizar intercambios educativos y científicos. “Es una oportunidad de consolidar la relación internacional. Santa Fe se consolida en el mundo”, concluyó Puccini.

Antecedentes de cooperación

En los últimos meses, la relación entre Japón y Santa Fe sumó hitos importantes. En julio, una comitiva empresarial visitó la Terminal Puerto Rosario para evaluar oportunidades de inversión en infraestructura y logística. También se implementó el proyecto KaizenTango, impulsado por el INTI y empresas locales, para optimizar procesos productivos bajo la metodología japonesa Kaizen.



Entre enero y junio de 2025, las exportaciones santafesinas a Japón superaron los 2,7 millones de dólares, con un fuerte crecimiento de la miel. A su vez, se reabrió el mercado japonés para la carne aviar argentina y se evalúa la ampliación del ingreso de carne bovina tras los recientes reconocimientos sanitarios internacionales.

En el ámbito de la cooperación internacional, se destacan donaciones japonesas de autobombas de última generación y proyectos conjuntos en sistemas de alerta temprana, meteorología y ciencias aplicadas.