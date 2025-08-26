El veto de Milei recorta $37 mil millones a jubilados santafesinos

Pullaro recibió al embajador de Japón en Rosario
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el veto del presidente Javier Milei al aumento de haberes y a la actualización del bono jubilatorio implicará para Santa Fe una pérdida de 37 mil millones de pesos en los próximos 12 meses.
El cálculo abarca el período comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, y afecta directamente a los 487.146 jubilados que residen en la provincia. Según el estudio, la masa de haberes que recibirán rondará los $448 mil millones, aunque sin el impacto de la recomposición prevista.
La economista y diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, detalló que la pérdida se explica por la falta de actualización del bono a $110.000 —que debía ajustarse luego por inflación— y por la no aplicación del 7,2% de recomposición pendiente de la inflación de enero de 2024.
“Esta pérdida no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica en la provincia”, advirtió Strada.
Santa Fe se ubica como la tercera jurisdicción más afectada, detrás de la provincia de Buenos Aires, que perderá $181.272 millones, y Córdoba, con $40.218 millones menos para sus jubilados.
