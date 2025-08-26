Palabras ambiguas y lenguaje “masculinizado” en la nueva Constitución santafesina

La redacción definitiva de la nueva Constitución de Santa Fe comenzó este lunes con debates sobre la claridad del texto y el uso del lenguaje. La diputada provincial y convencional constituyente Lucila De Ponti, integrante de la comisión Redactora, señaló que aún persisten ambigüedades en artículos clave y advirtió que los dictámenes mantienen un lenguaje “muy masculinizado”.



Entre los ejemplos, apuntó al caso de la Caja de Jubilaciones, donde se eligió el término “indelegable” en lugar de “intransferible”, lo que –según De Ponti– deja abierta la puerta a interpretaciones que no garantizan plenamente los recursos de los trabajadores. “Es una palabra que no es ni chicha ni limonada”, expresó.

Además, insistió en que la Constitución debe ser clara, operativa y comprensible para la sociedad, evitando contradicciones con la Carta Magna de 1962. “Hay que hacer un planteo fuerte para un lenguaje más igualitario y no tan masculinizado”, subrayó en diálogo con Radio 2.

La legisladora anticipó que varios de estos puntos se discutirán directamente en el recinto, donde todavía quedan diferencias políticas por saldar.