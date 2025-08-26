Palabras ambiguas y lenguaje “masculinizado” en la nueva Constitución santafesina

Pullaro recibió al embajador de Japón en Rosario
El gobernador de Santa Fe se reunió con Hiroshi Yamauchi para fortalecer vínculos en salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.
Política Sta Fe26 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La redacción definitiva de la nueva Constitución de Santa Fe comenzó este lunes con debates sobre la claridad del texto y el uso del lenguaje. La diputada provincial y convencional constituyente Lucila De Ponti, integrante de la comisión Redactora, señaló que aún persisten ambigüedades en artículos clave y advirtió que los dictámenes mantienen un lenguaje “muy masculinizado”.
Entre los ejemplos, apuntó al caso de la Caja de Jubilaciones, donde se eligió el término “indelegable” en lugar de “intransferible”, lo que –según De Ponti– deja abierta la puerta a interpretaciones que no garantizan plenamente los recursos de los trabajadores. “Es una palabra que no es ni chicha ni limonada”, expresó.
Además, insistió en que la Constitución debe ser clara, operativa y comprensible para la sociedad, evitando contradicciones con la Carta Magna de 1962. “Hay que hacer un planteo fuerte para un lenguaje más igualitario y no tan masculinizado”, subrayó en diálogo con Radio 2.
La legisladora anticipó que varios de estos puntos se discutirán directamente en el recinto, donde todavía quedan diferencias políticas por saldar.
Un estudio del CEPA reveló que la provincia dejará de percibir esa suma entre septiembre 2025 y agosto 2026, tras el veto presidencial al aumento jubilatorio y al bono.
La diputada Sofía Galnares destacó la implementación de la Licencia Ambiental Digital, que agiliza trámites, elimina el uso de papel y fortalece el control estatal.
El ministro de Economía de Santa Fe advirtió que los fondos de la obra social provincial son exclusivos para la salud de los afiliados y cuestionó la pretensión de Amsafe de participar en su administración.
La Secretaría Electoral de Santa Fe anunció que las 28.679 autoridades comiciales que participaron en las elecciones del 29 de junio cobrarán sus haberes a partir del jueves.
Sólo dos de los nueve legisladores que terminan mandato buscan la reelección. Exdiputados y dirigentes jóvenes integran las nuevas listas para el Congreso.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.