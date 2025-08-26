Robo de 68 ampollas de fentanilo en hospital santafesino

El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el robo de 68 ampollas de fentanilo en el Hospital J. B. Iturraspe, de la ciudad capital. La falta del medicamento fue detectada en la Unidad de Terapia Intensiva durante un control de stock semanal.

El director del hospital, doctor Francisco Sánchez Guerra, explicó que se trata de un insumo de uso intensivo en pacientes críticos y en cirugías, cuya adquisición y trazabilidad se encuentran estrictamente reguladas. “Es una faltante que no podemos justificar, por eso corresponde la denuncia”, señaló en diálogo con RTS Noticias.

Las autoridades aclararon que las ampollas sustraídas no corresponden a la marca involucrada en los casos recientes de contaminación con fentanilo, ya que ese lote había sido retirado en mayo.

En paralelo a la denuncia judicial, que podría tipificarse como hurto según el artículo 162 del Código Penal, el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo interno para establecer responsabilidades. La cartera remarcó que el hecho implica un riesgo social por la manipulación indebida de este tipo de fármacos y aseguró que se pondrá toda la información del hospital a disposición de la Justicia.