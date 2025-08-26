Robo de 68 ampollas de fentanilo en hospital santafesino

Día contra el Dengue: foco en la prevención y el mosquito
Especialistas advierten sobre el rol del Aedes aegypti y llaman a reforzar medidas preventivas antes de la próxima temporada.
Sociedad26 de agosto de 2025
El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el robo de 68 ampollas de fentanilo en el Hospital J. B. Iturraspe, de la ciudad capital. La falta del medicamento fue detectada en la Unidad de Terapia Intensiva durante un control de stock semanal.
El director del hospital, doctor Francisco Sánchez Guerra, explicó que se trata de un insumo de uso intensivo en pacientes críticos y en cirugías, cuya adquisición y trazabilidad se encuentran estrictamente reguladas. “Es una faltante que no podemos justificar, por eso corresponde la denuncia”, señaló en diálogo con RTS Noticias.
Las autoridades aclararon que las ampollas sustraídas no corresponden a la marca involucrada en los casos recientes de contaminación con fentanilo, ya que ese lote había sido retirado en mayo.
En paralelo a la denuncia judicial, que podría tipificarse como hurto según el artículo 162 del Código Penal, el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo interno para establecer responsabilidades. La cartera remarcó que el hecho implica un riesgo social por la manipulación indebida de este tipo de fármacos y aseguró que se pondrá toda la información del hospital a disposición de la Justicia.
El Club Atlético River Plate de Inrriville deberá indemnizar a los padres de un niño que falleció tras caer a la piscina durante una fiesta fuera de temporada. La Justicia le atribuyó el 80% de la responsabilidad.
La niña de 5 años ingresó al Hospital Vilela con convulsiones y lesiones. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para esclarecer el caso.
Miles de argentinos cruzan la frontera para adquirir tecnología, indumentaria y productos esenciales con precios hasta un 85% más bajos que en el país. El fenómeno dinamiza la economía paraguaya y cambia el mapa del turismo de consumo.
Kévin Gutiérrez sufrió un accidente en General Lagos rumbo al entrenamiento. El club informó que se encuentra fuera de peligro.
La actriz enfrenta un pedido de 3 años y medio de cárcel por administración fraudulenta en la financiación de la novela “Mamá corazón”.
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
Este lunes volvió a aplicarse un aumento bajo el esquema de microprecios. Así quedaron los valores en cada petrolera de la capital provincial.
La actriz logró que sus tres hijos viajen a Estambul para iniciar una nueva etapa escolar, mientras acompaña la carrera futbolística de Mauro Icardi.
Un llamado alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela de Enseñanza Media Nº 446. El edificio fue desalojado y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.