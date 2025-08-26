Día contra el Dengue: foco en la prevención y el mosquito

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, una fecha que busca visibilizar el impacto de esta enfermedad en la salud pública mundial. Este año, la jornada se enmarcó también en el Día Mundial del Mosquito, celebrado el 20 de agosto, con el lema “Animal pequeño, amenaza global: el mosquito que desafía a la salud pública”.

El Aedes aegypti, ampliamente difundido en la Argentina, es el principal vector del dengue, Zika y chikunguña en las Américas. Se reproduce en recipientes con agua limpia acumulada y vive dentro o cerca de las viviendas, lo que lo convierte en un “supervector” urbano. Cada año, más de 390 millones de personas en el mundo se infectan con dengue, de las cuales unas 20 mil fallecen.

En la última temporada (2023/2024), se registraron más de 13 millones de casos en Latinoamérica y más de 600 mil en la Argentina, según datos de la OMS y el Ministerio de Salud. Pese a una disminución de hospitalizaciones vinculadas al uso de la vacuna tetravalente —disponible en el país desde noviembre de 2023—, especialistas destacan que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.

El infectólogo Tomás Orduna advirtió que “no debemos relajarnos porque el mosquito demostró sobrevivir a los inviernos” y recomendó reforzar las medidas de control domiciliario. Por su parte, el médico Marcelo Quipildor subrayó que “estas enfermedades ya no son tropicales, sino urbanas y globales”.

Entre las principales acciones preventivas, se recomienda eliminar recipientes que acumulen agua, cepillar bebederos y floreros semanalmente, colocar telas mosquiteras, usar repelente y vestir ropa clara de mangas largas. Además, varias provincias comenzaron a aplicar la vacuna contra el dengue en poblaciones de riesgo.

El aumento de la urbanización, el cambio climático y la falta de infraestructura básica son factores que favorecen la expansión del mosquito, por lo que el llamado es claro: la salud pública comienza en cada hogar, con acciones simples pero fundamentales para reducir la circulación del vector.