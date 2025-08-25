Condenan a club cordobés por la muerte de un niño en su pileta

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nominación de Marcos Juárez condenó al Club Atlético River Plate de Inrriville, Córdoba, a pagar una indemnización a los padres de un niño de dos años que murió tras caer a la pileta del predio durante una fiesta.

El hecho ocurrió fuera de la temporada de verano, cuando el pequeño desapareció mientras su familia participaba de un evento en el quincho del club. Minutos después, fue hallado sumergido en la piscina olímpica, que se encontraba con agua estancada casi al máximo de su capacidad y cubierta de algas verdes.

En su defensa, la institución sostuvo que los padres habían incumplido con el deber de vigilancia, pero el juez Edgar Amigó Aliaga determinó que el cerramiento de la pileta no impedía el acceso de personas y que no había personal destinado al control del sector.

El magistrado consideró que la entidad deportiva, como organización, debía tener un “deber de previsión mayor” respecto de quienes asistían a sus instalaciones. Por ello, le atribuyó al club el 80% de la responsabilidad en el fallecimiento, y un 20% a los progenitores del niño por omisión de cuidado.

Con este fallo, la Justicia estableció que el club deberá abonar una indemnización económica a los padres como resarcimiento por daños y perjuicios.