Condenan a club cordobés por la muerte de un niño en su pileta

Investigan la muerte de una nena con signos de abuso en Rosario
La niña de 5 años ingresó al Hospital Vilela con convulsiones y lesiones. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para esclarecer el caso.
El Club Atlético River Plate de Inrriville deberá indemnizar a los padres de un niño que falleció tras caer a la piscina durante una fiesta fuera de temporada. La Justicia le atribuyó el 80% de la responsabilidad.Sociedad25 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2° Nominación de Marcos Juárez condenó al Club Atlético River Plate de Inrriville, Córdoba, a pagar una indemnización a los padres de un niño de dos años que murió tras caer a la pileta del predio durante una fiesta.
El hecho ocurrió fuera de la temporada de verano, cuando el pequeño desapareció mientras su familia participaba de un evento en el quincho del club. Minutos después, fue hallado sumergido en la piscina olímpica, que se encontraba con agua estancada casi al máximo de su capacidad y cubierta de algas verdes.
En su defensa, la institución sostuvo que los padres habían incumplido con el deber de vigilancia, pero el juez Edgar Amigó Aliaga determinó que el cerramiento de la pileta no impedía el acceso de personas y que no había personal destinado al control del sector.
El magistrado consideró que la entidad deportiva, como organización, debía tener un “deber de previsión mayor” respecto de quienes asistían a sus instalaciones. Por ello, le atribuyó al club el 80% de la responsabilidad en el fallecimiento, y un 20% a los progenitores del niño por omisión de cuidado.
Con este fallo, la Justicia estableció que el club deberá abonar una indemnización económica a los padres como resarcimiento por daños y perjuicios.
La niña de 5 años ingresó al Hospital Vilela con convulsiones y lesiones. La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para esclarecer el caso.
Miles de argentinos cruzan la frontera para adquirir tecnología, indumentaria y productos esenciales con precios hasta un 85% más bajos que en el país. El fenómeno dinamiza la economía paraguaya y cambia el mapa del turismo de consumo.
Kévin Gutiérrez sufrió un accidente en General Lagos rumbo al entrenamiento. El club informó que se encuentra fuera de peligro.
La actriz enfrenta un pedido de 3 años y medio de cárcel por administración fraudulenta en la financiación de la novela “Mamá corazón”.
Un siniestro vial en el kilómetro 285, mano a Rosario, mantiene interrumpido el tránsito. El desvío se realiza por ruta 9 vieja y avenida San Martín.
El influencer visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y destacó los avances en la construcción de la Sala de Día Oncológica. Aún faltan 150 mil dólares para equipamiento.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
La santafesina, nacida en Venado Tuerto, obtuvo la corona en 1962 en Miami y marcó un hito en la historia de la belleza internacional. Tenía 87 años.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.