Barrios unidos celebran el Día del Niño en la plaza

Este domingo, seis barrios de Venado Tuerto se reúnen en la Plaza Papa Francisco para festejar el Día del Niño con juegos, música, chocolate caliente y sorpresas.

25 de agosto de 2025
La ciudad de Venado Tuerto vivirá este domingo una jornada de alegría comunitaria. Los barrios Gutiérrez, Iturbide, Santa Fe, San Martín, Tiro Federal y Victoria se unirán para celebrar el Día del Niño en la Plaza Papa Francisco.
El evento, abierto a todas las familias, contará con propuestas recreativas que incluyen juegos, música, chocolate caliente y sorpresas para los más chicos. La iniciativa busca fortalecer los lazos barriales y ofrecer un espacio de encuentro donde grandes y chicos puedan compartir un momento festivo.
“Cuando los barrios se unen, la alegría es de todos”, expresaron los organizadores, quienes destacaron el esfuerzo conjunto para hacer posible la celebración.
La actividad se desarrollará durante la tarde del domingo y se espera una amplia participación de vecinos de toda la ciudad.

