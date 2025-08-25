Barrios unidos celebran el Día del Niño en la plaza

Incautan alimentos por falta de cadena de frío en Sancti Spíritu
La comuna retiró mercadería en mal estado y aplicó sanciones. Los controles continuarán para garantizar la seguridad alimentaria.
Este domingo, seis barrios de Venado Tuerto se reúnen en la Plaza Papa Francisco para festejar el Día del Niño con juegos, música, chocolate caliente y sorpresas.Regionales25 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La ciudad de Venado Tuerto vivirá este domingo una jornada de alegría comunitaria. Los barrios Gutiérrez, Iturbide, Santa Fe, San Martín, Tiro Federal y Victoria se unirán para celebrar el Día del Niño en la Plaza Papa Francisco.
El evento, abierto a todas las familias, contará con propuestas recreativas que incluyen juegos, música, chocolate caliente y sorpresas para los más chicos. La iniciativa busca fortalecer los lazos barriales y ofrecer un espacio de encuentro donde grandes y chicos puedan compartir un momento festivo.
“Cuando los barrios se unen, la alegría es de todos”, expresaron los organizadores, quienes destacaron el esfuerzo conjunto para hacer posible la celebración.
La actividad se desarrollará durante la tarde del domingo y se espera una amplia participación de vecinos de toda la ciudad.
La comuna retiró mercadería en mal estado y aplicó sanciones. Los controles continuarán para garantizar la seguridad alimentaria.
Un joven oriundo de La Carlota perdió la vida tras impactar contra un árbol en la Ruta Provincial N° 4, a la altura de La Laguna.
En el último mes se sumaron dos calles pavimentadas, mejorando la transitabilidad y la infraestructura urbana.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
Los trabajos se realizan con reducción de carril y paso alternado. La senadora Leticia Di Gregorio supervisó el inicio de las tareas tras un amparo judicial.
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
La santafesina, nacida en Venado Tuerto, obtuvo la corona en 1962 en Miami y marcó un hito en la historia de la belleza internacional. Tenía 87 años.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.