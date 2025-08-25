Maduro celebró el inicio del alistamiento militar en Venezuela

La ONU declaró la hambruna en la Ciudad de Gaza
El organismo internacional confirmó que medio millón de personas están afectadas. Israel rechazó el informe, responsabilizó a Hamas y advirtió sobre una inminente ofensiva militar.
El presidente destacó la participación ciudadana en plazas públicas y en redes sociales durante la primera jornada de inscripción en la Milicia Bolivariana.Internacionales25 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como “un éxito” la primera jornada de alistamiento militar voluntario realizada este sábado en todo el país.
El mandatario aseguró que se trató de una “reorganización dinámica” de las fuerzas populares, militares y policiales, dentro del sistema defensivo nacional. El anuncio fue transmitido a través de la televisora estatal.
Maduro resaltó la movilización del pueblo en plazas principales de distintas ciudades y las expresiones de patriotismo difundidas en medios de comunicación y redes sociales, donde miles de ciudadanos manifestaron su intención de sumarse a la Milicia Bolivariana, un cuerpo especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La convocatoria había sido anunciada la semana pasada en el marco de lo que el Gobierno venezolano describe como “agresiones” promovidas desde Estados Unidos. El jefe de Estado reiteró su llamado a incorporarse a las filas militares para la defensa de la soberanía.
El gobierno de Donald Trump analiza los archivos de millones de extranjeros con visas. La medida podría derivar en deportaciones y cancelación de permisos de ingreso.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.
La Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de seis cabezas humanas encontradas en un costal al costado de la ruta que conecta con Puebla.
El PDC y Libre disputarán el balotaje del 19 de octubre, tras el fin de 20 años de hegemonía del MAS.
Un joven de 21 años de origen marroquí provocó destrozos y un incendio en la iglesia de Santiago Apóstol, en la pedanía granadina de El Pozuelo. El Arzobispado condenó el hecho y la Justicia investiga.
Una formación de 46 vagones sorprendió a vecinos y aficionados al ferrocarril al transportar tanques, blindados y camiones tácticos hacia el norte del país para el "Ejercicio Libertador".
La Justicia analiza los dispositivos secuestrados y la documentación encontrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existieron maniobras ilegales en beneficio de la droguería Suizo Argentina.
La selección argentina de rugby se impuso 29-23 en Vélez y logró un triunfo inédito ante Nueva Zelanda como local, por la segunda fecha del Rugby Championship.
La santafesina, nacida en Venado Tuerto, obtuvo la corona en 1962 en Miami y marcó un hito en la historia de la belleza internacional. Tenía 87 años.
Tras 62 años sin cambios, la provincia encara una transformación profunda: reelección limitada, autonomía municipal, rediseño judicial y la incorporación de derechos digitales y ambientales.