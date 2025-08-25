Maduro celebró el inicio del alistamiento militar en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como “un éxito” la primera jornada de alistamiento militar voluntario realizada este sábado en todo el país.

El mandatario aseguró que se trató de una “reorganización dinámica” de las fuerzas populares, militares y policiales, dentro del sistema defensivo nacional. El anuncio fue transmitido a través de la televisora estatal.

Maduro resaltó la movilización del pueblo en plazas principales de distintas ciudades y las expresiones de patriotismo difundidas en medios de comunicación y redes sociales, donde miles de ciudadanos manifestaron su intención de sumarse a la Milicia Bolivariana, un cuerpo especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La convocatoria había sido anunciada la semana pasada en el marco de lo que el Gobierno venezolano describe como “agresiones” promovidas desde Estados Unidos. El jefe de Estado reiteró su llamado a incorporarse a las filas militares para la defensa de la soberanía.