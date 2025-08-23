Boom de compras en Paraguay: Ciudad del Este desplaza a Chile como destino favorito de los argentinos

Jugador de Rosario Central chocó en la autopista a Buenos Aires
Kévin Gutiérrez sufrió un accidente en General Lagos rumbo al entrenamiento. El club informó que se encuentra fuera de peligro.
Ciudad del Este, en Paraguay, se ha convertido en el nuevo epicentro del turismo de compras para los argentinos. Atraídos por la fuerte diferencia de precios, la amplia oferta de productos importados y la cercanía geográfica, miles de consumidores eligen esta ciudad fronteriza como alternativa al histórico destino chileno.
Las diferencias son notorias. Una remera deportiva de primeras marcas cuesta alrededor de USD23 (AR$29.900) en Ciudad del Este, frente a USD44 (AR$57.200) en Argentina. Las camperas unisex parten desde AR$14.000, mientras que en el mercado local pueden superar los AR$50.000. En tecnología, la brecha es aún mayor: un iPhone 15 de 128 GB se consigue por USD850 (AR$1,1 millones), contra más de AR$2,2 millones en territorio argentino. Un Smart TV de 55’’ se vende por USD420, mientras en Argentina ronda los AR$1,1 millones.
De acuerdo con datos de la Dirección de Migraciones de Paraguay, en el primer semestre de 2025 ingresaron unos 6,9 millones de argentinos a través del paso Encarnación–Posadas. En Ciudad del Este, ya representan cerca del 40% del total de turistas. Durante su estadía, el gasto promedio diario oscila entre USD20 y USD100, principalmente en shoppings como Cellshop, Nissei, Shopping China y Shopping París, donde los consumidores encuentran productos originales, garantía y factura.
El fenómeno también impacta en la región. La creciente afluencia de visitantes fortalece la economía local, generando empleo en comercios, logística y servicios vinculados. En paralelo, Paraguay ofrece ventajas competitivas claras: una carga impositiva más baja (IVA del 10% frente al 21% argentino), menores costos logísticos y franquicias de importación más convenientes, que permiten ingresar hasta USD300 por persona por vía terrestre y USD500 por vía aérea sin pagar impuestos.
Ciudad del Este se consolida así como el nuevo “paraíso de compras” para los argentinos, que ven en el cruce de frontera una estrategia efectiva para acceder a precios más accesibles sin resignar calidad ni respaldo.
