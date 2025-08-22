Melincué avanza con nuevas obras de pavimentación

Vialidad Nacional repavimenta la Ruta 7 en el sur santafesino
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
En el último mes se sumaron dos calles pavimentadas, mejorando la transitabilidad y la infraestructura urbana.
La localidad de Melincué continúa con su plan de obra pública y, durante el último mes, se concretó la pavimentación de dos nuevas arterias.
Los trabajos incluyeron la calle Brown, entre O’Higgins y Saavedra, y la calle Alvear, entre San Martín y O’Higgins, ampliando así la red de pavimento y mejorando la conectividad para vecinos y vehículos.
Desde la gestión local remarcaron que estas acciones forman parte de un plan sostenido de mejoras urbanas que busca optimizar la circulación, aportar mayor seguridad vial y generar condiciones más favorables para el crecimiento de la comunidad.
“Apostar a la obra pública es apostar al progreso de nuestro pueblo”, destacaron desde el municipio, subrayando la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura.
