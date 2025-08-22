Jugador de Rosario Central chocó en la autopista a Buenos Aires

Fiscal pidió prisión para Andrea del Boca
La actriz enfrenta un pedido de 3 años y medio de cárcel por administración fraudulenta en la financiación de la novela “Mamá corazón”.
Kévin Gutiérrez sufrió un accidente en General Lagos rumbo al entrenamiento. El club informó que se encuentra fuera de peligro.Sociedad22 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
La mañana de este viernes estuvo marcada por múltiples siniestros en la autopista Rosario-Buenos Aires. Tres choques consecutivos complicaron el tránsito y uno de ellos tuvo como protagonista a un futbolista de Rosario Central.
El primero se registró en el acceso a la ciudad de Rosario, donde un camión impactó contra otro y derramó 30 toneladas de harina sobre la calzada. Poco después, en la mano hacia Buenos Aires, otro choque entre dos vehículos agravó la congestión.
Horas más tarde, a la altura del peaje de General Lagos, el juvenil Kévin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, colisionó contra un camión cuando se dirigía junto a otros futbolistas al predio de Arroyo Seco para entrenar. Entre los que viajaban hacia la práctica se encontraban Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, quienes asistieron de inmediato a su compañero.
Gutiérrez sufrió un traumatismo de cráneo y un golpe en un miembro superior. Fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. Minutos después, el club emitió un comunicado oficial confirmando que el jugador se encuentra en buen estado de salud.
Un siniestro vial en el kilómetro 285, mano a Rosario, mantiene interrumpido el tránsito. El desvío se realiza por ruta 9 vieja y avenida San Martín.
El influencer visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y destacó los avances en la construcción de la Sala de Día Oncológica. Aún faltan 150 mil dólares para equipamiento.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a las recientes detenciones en la causa por la contaminación con fentanilo.
La ministra de Seguridad anunció nuevas herramientas para ampliar la capacidad de investigación en casos criminales. Habrá una demostración en vivo en Recoleta.
El hombre fue hallado culpable de abusar sexualmente de una paciente de 70 años. Los jueces deberán definir la pena en la audiencia de cesura.
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
El Presidente cuestionó el rechazo al veto en la Ley de Emergencia en Discapacidad. "Tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado nacional", sostuvo.
El acuerdo paritario en el Congreso fijó una suba del 7,52% hasta noviembre. La mayoría de los senadores cobrará más de $10 millones mensuales desde diciembre.
Con amplio acuerdo opositor, el Senado dejó sin efecto cuatro decretos delegados y un DNU impulsados por el Ejecutivo.