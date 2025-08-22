Jugador de Rosario Central chocó en la autopista a Buenos Aires

La mañana de este viernes estuvo marcada por múltiples siniestros en la autopista Rosario-Buenos Aires. Tres choques consecutivos complicaron el tránsito y uno de ellos tuvo como protagonista a un futbolista de Rosario Central.

El primero se registró en el acceso a la ciudad de Rosario, donde un camión impactó contra otro y derramó 30 toneladas de harina sobre la calzada. Poco después, en la mano hacia Buenos Aires, otro choque entre dos vehículos agravó la congestión.

Horas más tarde, a la altura del peaje de General Lagos, el juvenil Kévin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, colisionó contra un camión cuando se dirigía junto a otros futbolistas al predio de Arroyo Seco para entrenar. Entre los que viajaban hacia la práctica se encontraban Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, quienes asistieron de inmediato a su compañero.

Gutiérrez sufrió un traumatismo de cráneo y un golpe en un miembro superior. Fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. Minutos después, el club emitió un comunicado oficial confirmando que el jugador se encuentra en buen estado de salud.