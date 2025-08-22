Histórico: la preselección argentina U-17 entrenará en Villa Cañás

Independiente no será local ante Platense
El Polideportivo del Club Sportsman será sede de cuatro días de entrenamientos abiertos y un amistoso del combinado nacional juvenil.
Villa Cañás se prepara para recibir una visita de lujo. La preselección argentina de básquet U-17 llegará la próxima semana al Club Sportsman, donde permanecerá durante cuatro días para llevar adelante una concentración de preparación de cara al Campeonato Sudamericano que se disputará a fin de año.
Los entrenamientos se desarrollarán en el Polideportivo del club entre el lunes y el jueves, en doble turno: de 9 a 12 horas por la mañana y de 18 a 20 horas por la tarde. Tal como lo confirmaron desde la comisión directiva, las prácticas serán abiertas al público, sin costo de ingreso, lo que permitirá que entrenadores, jugadores de distintos clubes y aficionados puedan presenciar el trabajo del seleccionado juvenil argentino en primera persona.
Como parte de la estadía en la ciudad, la agenda incluirá un amistoso de preparación frente a Centenario, equipo que se prepara para disputar la Liga Argentina. El encuentro se jugará el miércoles en el Polideportivo de Sportsman, con entradas a la venta para el público general.
Desde la organización destacaron que este logro es posible gracias al esfuerzo conjunto del Club Sportsman, la Municipalidad de Villa Cañás y el apoyo de empresas locales, que colaboraron para cubrir los gastos de logística, alojamiento y alimentación de la delegación. El equipo se hospedará en la ciudad, lo que también generará movimiento económico y turístico.
“Es un hecho histórico para nuestro club y para Villa Cañás. Recibir a una selección nacional implica cumplir con muchos requisitos y estamos orgullosos de poder estar a la altura. Queremos que lo disfruten nuestros chicos, los profes y toda la comunidad”, remarcaron desde la comisión.
La llegada del seleccionado juvenil se suma a otros hitos deportivos recientes, como la Copa Santa Fe de básquet, consolidando a Villa Cañás y a Sportsman como referentes en la organización de eventos deportivos de gran nivel.
