Vialidad Nacional repavimenta la Ruta 7 en el sur santafesino

Vialidad Nacional, a través del 7º Distrito Santa Fe, supervisa los trabajos de repavimentación en la Ruta Nacional 7, en el tramo comprendido entre la laguna La Picasa, Aarón Castellanos y Rufino.

Las tareas incluyen bacheo, fresado de deformaciones y desprendimientos de la calzada, así como la colocación de una nueva carpeta de rodamiento de cinco centímetros de espesor. Para su terminación se utiliza material asfáltico en caliente, por lo que se interrumpe la circulación hasta que se enfríe.

En paralelo, se realiza el recalce y compactación de banquinas, reutilizando material fresado para mejorar su consolidación. La planificación contempla un total de 18 kilómetros de nueva calzada dentro del tramo.

Actualmente, el frente de obra avanza desde Aarón Castellanos hacia el empalme con la Ruta Nacional 33, en Rufino. Durante las tareas se reduce un carril, con tránsito alternado coordinado por banderilleros. Esto genera demoras mínimas y obliga a circular a baja velocidad por la cercanía de trabajadores y maquinaria.

Desde Vialidad Nacional solicitan a los usuarios extremar precauciones y respetar la cartelería preventiva instalada en la zona.