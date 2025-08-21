“Las detenciones por Fentanilo no van a ser las últimas ni las únicas”, dijo el intendente de Rosario

Bullrich presenta equipos forenses para desbloquear celulares
Sociedad21 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a las recientes detenciones en la causa por la contaminación con fentanilo, en la que la Municipalidad de Rosario es querellante y detalló que "las detenciones por Fentanilo no van a ser las últimas ni las únicas”.
Según manifestó LT3 Rosario AM680: “Los informes del Malbrán y de la Corte confirman que la contaminación se dio en el marco del laboratorio. Ayer el juez tomó medidas importantísimas a partir de estas detenciones. Es una causa compleja, con muchísimos informes y carpetas que se van sumando. Entiendo que no van a ser las últimas ni las únicas detenciones”.
Javkin vinculó la investigación con la explosión del laboratorio Apolo en Rosario y explicó: “La historia de Apolo tiene que ver con esto. La condena a García Furfaro y sus socios, que terminaron haciendo probation limpiando el Museo del PJ de San Nicolás, les permitió seguir en el rubro de droguerías y fabricación de medicamentos y eso hoy deriva en esta causa”.
El intendente también recordó un informe de la Aduana que “mostró las falencias en la manipulación de la base de fentanilo”, y reiteró que siempre sospecharon de los vínculos de Furfaro con referentes del narcotráfico de Rosario. “Él mismo confirmó esa relación, mencionando a Segovia y a Alvarado como ‘dos pobres tipos’”, dijo.
Para Javkin, lo que ocurre “es un hecho que no sabemos dónde termina, tanto por la cantidad de familias afectadas como por el desvío ilegal de una droga que hoy está en el centro del debate mundial”.
Finalmente, valoró el avance judicial y concluyó: “Las detenciones son un paso importante, ya que empieza otra etapa de la causa a partir de las indagatorias”.
