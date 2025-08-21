Vialidad Nacional repara la RN 33 entre Venado Tuerto y Murphy

Vialidad Nacional repavimenta la Ruta 7 en el sur santafesino
Las tareas se desarrollan entre La Picasa y Rufino, con bacheo, fresado y colocación de una nueva carpeta asfáltica. Se pide precaución a los conductores.
Los trabajos se realizan con reducción de carril y paso alternado. La senadora Leticia Di Gregorio supervisó el inicio de las tareas tras un amparo judicial.
Vialidad Nacional, a través del 7º Distrito Santa Fe, inició este jueves las tareas de mejoramiento de la Ruta Nacional 33 en el tramo que va desde el ex predio del peaje en Venado Tuerto hacia la localidad de Murphy.
Durante la jornada se ejecuta el fresado de deformaciones y desprendimientos de la calzada, con reducción de un carril y paso alternado de vehículos. En esos sectores, mañana viernes se aplicará material asfáltico en caliente para completar las reparaciones de transitabilidad.
Los trabajos se desarrollan entre las 8 y las 14, y continuarán la próxima semana avanzando desde Venado Tuerto hacia Murphy.
En el inicio de las tareas estuvo presente la senadora departamental Leticia Di Gregorio, quien había impulsado un recurso de amparo en la Justicia Federal que obligó a Vialidad Nacional a llevar adelante las obras.
Desde primeras horas de la mañana, personal de la Guardia Provincial de Venado Tuerto y de Tránsito de la Municipalidad acompañan el operativo, asistiendo a los equipos de Vialidad Nacional y organizando la circulación mediante cortes parciales y paso alternado.
