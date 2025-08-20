Olivares rechazó injerencia gremial en el manejo de Iapos

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, afirmó que “los recursos del Iapos son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”, en respuesta a los reclamos gremiales que buscan tener participación en la gestión de la obra social provincial.

Las declaraciones se produjeron luego de una manifestación en la sede de Iapos y de la demanda de Amsafe de intervenir en el manejo de los fondos. El funcionario remarcó que no permitirán que el kirchnerismo administre los recursos de la entidad.

Olivares destacó que el instituto atiende 4.000 llamadas mensuales a su línea 0800, responde 1.500 consultas por correo electrónico y en breve sumará contacto directo vía chat. “No hace falta que un sindicato se meta en esa relación”, subrayó.

El ministro también exhibió cifras sobre la actividad actual de la obra social: 5.500 cirugías y 6.000 internaciones mensuales, 1.200.000 prácticas ambulatorias, 57.000 diagnósticos por imágenes, 300.000 consultas médicas, además de inversiones en prótesis por 350.000 dólares cada mes.

“Son números que muestran que no hay vaciamiento, sino un servicio de salud que cumple y responde”, señaló, y advirtió que la avanzada gremial busca “más recursos y poder político”.

Finalmente, minimizó el planteo de Amsafe y lo enmarcó en un operativo destinado a instalar malestar entre los afiliados. “El Iapos está activo, operativo y presente. No vamos a permitir que lo usen como caja política”, cerró.