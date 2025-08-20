Olivares rechazó injerencia gremial en el manejo de Iapos

Pago a autoridades de mesa desde el 21 de agosto
La Secretaría Electoral de Santa Fe anunció que las 28.679 autoridades comiciales que participaron en las elecciones del 29 de junio cobrarán sus haberes a partir del jueves.
El ministro de Economía de Santa Fe advirtió que los fondos de la obra social provincial son exclusivos para la salud de los afiliados y cuestionó la pretensión de Amsafe de participar en su administración.Política Sta Fe20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, afirmó que “los recursos del Iapos son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”, en respuesta a los reclamos gremiales que buscan tener participación en la gestión de la obra social provincial.
Las declaraciones se produjeron luego de una manifestación en la sede de Iapos y de la demanda de Amsafe de intervenir en el manejo de los fondos. El funcionario remarcó que no permitirán que el kirchnerismo administre los recursos de la entidad.
Olivares destacó que el instituto atiende 4.000 llamadas mensuales a su línea 0800, responde 1.500 consultas por correo electrónico y en breve sumará contacto directo vía chat. “No hace falta que un sindicato se meta en esa relación”, subrayó.
El ministro también exhibió cifras sobre la actividad actual de la obra social: 5.500 cirugías y 6.000 internaciones mensuales, 1.200.000 prácticas ambulatorias, 57.000 diagnósticos por imágenes, 300.000 consultas médicas, además de inversiones en prótesis por 350.000 dólares cada mes.
“Son números que muestran que no hay vaciamiento, sino un servicio de salud que cumple y responde”, señaló, y advirtió que la avanzada gremial busca “más recursos y poder político”.
Finalmente, minimizó el planteo de Amsafe y lo enmarcó en un operativo destinado a instalar malestar entre los afiliados. “El Iapos está activo, operativo y presente. No vamos a permitir que lo usen como caja política”, cerró.
La Secretaría Electoral de Santa Fe anunció que las 28.679 autoridades comiciales que participaron en las elecciones del 29 de junio cobrarán sus haberes a partir del jueves.
Sólo dos de los nueve legisladores que terminan mandato buscan la reelección. Exdiputados y dirigentes jóvenes integran las nuevas listas para el Congreso.
La cláusula transitoria que habilita al gobernador a competir en 2027 ya cuenta con dictamen de comisión y empieza a reconfigurar apoyos dentro y fuera del oficialismo.
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezará la lista oficialista en octubre, mientras el justicialismo logró un acuerdo de último momento y La Libertad Avanza definió a Agustín Pellegrini como candidato.
Sin mociones de aprobación, la asamblea provincial votó en contra de la oferta y anunció un plan de lucha con acciones en agosto y septiembre.
UPCN informará pasado el mediodía si acepta o rechaza el aumento del 7% en seis tramos y el piso salarial mínimo propuesto por la Provincia.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
La Municipalidad presentó sus propuestas turísticas y acompañó a emprendedores locales en el evento regional.
Vialidad Nacional informó la reapertura de la ruta entre Pujato y RN A012, pero el tramo entre Zavalla y Pérez permanece cerrado por agua en la calzada.
Vecinos de Villa Cañás fueron recibidos por el intendente Norberto Gizzi tras destacarse en la etapa provincial de Santa Fe en Movimiento. Dos de ellos competirán en la instancia nacional en Salta.
La compañía china anunció un prototipo capaz de llevar adelante una gestación completa hasta el parto, lo que abrió un intenso debate ético y social.