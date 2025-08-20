Obras de mejora en el Hospital SAMCo de Sancti Spíritu

La Comuna acompaña los trabajos de pintura y refacción que buscan fortalecer la atención en salud pública.

La Comuna de Sancti Spíritu informó que avanzan las obras de pintura y mejoras en el Hospital SAMCo local.

Los trabajos forman parte de un plan de fortalecimiento de la salud pública, con el objetivo de brindar espacios más adecuados para la atención de vecinos y vecinas, además de mejores condiciones laborales para el personal de salud.

Desde la gestión comunal destacaron que este tipo de acciones reafirman el compromiso con la comunidad y con la construcción de un hospital más seguro, moderno y cercano.

