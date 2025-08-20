Obras de mejora en el Hospital SAMCo de Sancti Spíritu

Vialidad Nacional inicia arreglos en la Ruta 33
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
La Comuna acompaña los trabajos de pintura y refacción que buscan fortalecer la atención en salud pública.
La Comuna de Sancti Spíritu informó que avanzan las obras de pintura y mejoras en el Hospital SAMCo local.
Los trabajos forman parte de un plan de fortalecimiento de la salud pública, con el objetivo de brindar espacios más adecuados para la atención de vecinos y vecinas, además de mejores condiciones laborales para el personal de salud.
Desde la gestión comunal destacaron que este tipo de acciones reafirman el compromiso con la comunidad y con la construcción de un hospital más seguro, moderno y cercano.
Vialidad Nacional informó la reapertura de la ruta entre Pujato y RN A012, pero el tramo entre Zavalla y Pérez permanece cerrado por agua en la calzada.
Tras 50 años, la Asociación Cooperadora obtuvo la personería jurídica gracias a la gestión encabezada por Leo Calaianov y su equipo.
Una recién nacida de 28 días llegó sin signos vitales a la Comisaría 14°. Gracias a las maniobras de los efectivos, recuperó la respiración y fue trasladada con vida al Hospital Gutiérrez.
Con juegos, sorteos y espectáculos, la comunidad disfrutó una jornada familiar que reunió a cientos de vecinos en el espacio público.
El gobernador y la diputada entregaron una placa en ExpoVenado tras la sanción de la Ley que declara a Venado Tuerto capital provincial del ovino Hampshire Down.
Nelson Ramón Ceballos fue sentenciado por abusar de una menor y una mujer adulta, además de amenazas y desobedecer órdenes judiciales.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.
La concejala rosarina será candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, el frente que busca unir al peronismo con nuevas miradas.
La Municipalidad presentó sus propuestas turísticas y acompañó a emprendedores locales en el evento regional.