Habilitan un tramo de la RN 33 y cierran otro por anegamientos

Vialidad Nacional inicia arreglos en la Ruta 33
Vialidad Nacional informó la reapertura de la ruta entre Pujato y RN A012, pero el tramo entre Zavalla y Pérez permanece cerrado por agua en la calzada.Regionales20 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
Según el reporte de Vialidad Nacional, desde las 8:00 de este miércoles se restableció la circulación en la Ruta Nacional 33 entre Pujato y el empalme con la Ruta Nacional A012, luego de que se retirara el agua acumulada por las intensas lluvias.
No obstante, en la zona rural comprendida entre Zavalla y Pérez la calzada continúa anegada, lo que obligó a interrumpir el tránsito en ese sector para todo tipo de vehículos.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dispuso desvíos en dos puntos: en el cruce de RN 33 con Ruta Provincial 14 (Pérez) y en la intersección de RN 33 con RN A012 (Zavalla), permitiendo retomar la circulación hacia y desde Casilda.
Las autoridades de Vialidad Nacional indicaron que, si las condiciones meteorológicas continúan mejorando y el nivel de agua desciende, evaluarán junto a la APSV la rehabilitación del tramo Zavalla–Pérez durante la jornada.
Mañana jueves comenzarán tareas de bacheo en Venado Tuerto, con paso alternado entre el ex peaje y Murphy.
