Habilitan un tramo de la RN 33 y cierran otro por anegamientos

Según el reporte de Vialidad Nacional, desde las 8:00 de este miércoles se restableció la circulación en la Ruta Nacional 33 entre Pujato y el empalme con la Ruta Nacional A012, luego de que se retirara el agua acumulada por las intensas lluvias.

No obstante, en la zona rural comprendida entre Zavalla y Pérez la calzada continúa anegada, lo que obligó a interrumpir el tránsito en ese sector para todo tipo de vehículos.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dispuso desvíos en dos puntos: en el cruce de RN 33 con Ruta Provincial 14 (Pérez) y en la intersección de RN 33 con RN A012 (Zavalla), permitiendo retomar la circulación hacia y desde Casilda.

Las autoridades de Vialidad Nacional indicaron que, si las condiciones meteorológicas continúan mejorando y el nivel de agua desciende, evaluarán junto a la APSV la rehabilitación del tramo Zavalla–Pérez durante la jornada.