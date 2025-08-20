Piden 11 años y medio de cárcel para un enfermero en Neuquén

Bullrich presenta equipos forenses para desbloquear celulares
El hombre fue hallado culpable de abusar sexualmente de una paciente de 70 años. Los jueces deberán definir la pena en la audiencia de cesura.Sociedad20 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
En Neuquén, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 11 años y medio de prisión para A.E.A.B., un enfermero declarado culpable de abusar sexualmente de una paciente de 70 años que se encontraba bajo su cuidado.
El pedido fue formulado por la fiscal Carolina Mauri durante los alegatos en la audiencia de cesura, en la que se definirá el monto de la pena. La defensa, en cambio, reclamó que se aplique el mínimo legal previsto para el delito, equivalente a 8 años de prisión.
Mauri destacó como agravantes el estado de salud delicado de la víctima, el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad y el impacto psicoemocional sufrido. Además, señaló el daño institucional ocasionado por la conducta del imputado.
El tribunal integrado por los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini será el encargado de dictar la condena por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, en carácter de autor.
El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 2024, cuando el enfermero abusó de la mujer en la habitación en la que se encontraba internada, aprovechando su convalecencia e indefensión. El acusado admitió su responsabilidad penal el pasado 28 de abril en un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal.
