Regularizaron la cooperadora de la Escuela Secundaria N°39 de San Gregorio

Después de medio siglo, la Escuela Secundaria N°39 “José Ingenieros” de San Gregorio cuenta con su cooperadora en regla. La regularización fue posible gracias al trabajo encabezado por Leo Calaianov, junto a Colo Fernández y Guille Gorosito, en coordinación con la dirección de la institución.

El trámite había comenzado en octubre de 2024 y concluyó recientemente con la Resolución N°996 emitida por la Inspección de Personas Jurídicas, que avala la plena vigencia de la Asociación Cooperadora Amigos del Colegio Secundario de San Gregorio.

Durante un acto en la escuela, Calaianov entregó a las autoridades el estatuto certificado, los libros rubricados y la constancia de subsistencia, documentos que acreditan el cumplimiento legal de la entidad.

“Se trata de un paso histórico que fortalece a la comunidad educativa y brinda el respaldo necesario para seguir creciendo”, destacaron desde la gestión.

La regularización de la cooperadora permitirá ampliar las posibilidades de la institución en materia de proyectos, financiamiento y gestión de recursos, beneficiando a estudiantes, docentes y familias de toda la localidad.