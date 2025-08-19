Provincia y Municipalidad acuerdan obras de infraestructura en Villa Cañás

Villa Cañás homenajeó a San Martín con acto escolar
El intendente Norberto “Tito” Gizzi participó del acto en memoria del General José de San Martín, junto a alumnos, docentes y familias de la Escuela Juan Cañás y el Jardín N°29.
Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y el intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, firmaron un convenio en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) para ejecutar obras de pavimentación, cordones cuneta y desagües en distintos sectores de la ciudad.
El acuerdo contempla una inversión provincial de $399.218.320, financiada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El objetivo es optimizar la transitabilidad, mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos en zonas críticas.
Durante el encuentro, del que también participó el secretario de Vinculación Territorial, Roberto Vergé, Enrico destacó que además de las 45 viviendas que se construyen en el barrio de la exquinta Sfasciotti —con un 75% de avance—, se dará continuidad a la mejora urbana con nuevas calles pavimentadas y obras de desagüe.
Por su parte, el intendente Gizzi subrayó que la articulación con la Provincia “es fundamental para el desarrollo de la ciudad” y remarcó que estas obras “aportan soluciones concretas a problemas de larga data, como el escurrimiento del sector Oeste y las futuras urbanizaciones”.
El proyecto incluye la pavimentación de siete calles, la construcción de nueve cuadras de cordón cuneta y trabajos de entubación con colocación de módulos premoldeados en las intersecciones de calle 42 y avenida 71, calle 44 y 71, calle 36 y 71 y avenida 50 y 71.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La capacitación, de 150 horas, busca fortalecer el cuidado de personas mayores y otorgará certificados oficiales de “Acompañantes No Terapéuticos”.
El domingo 24 de agosto desde las 14 horas, la ciudad celebrará el Día del Niño con actividades recreativas, circo, música y la participación de instituciones locales.
La ceremonia incluyó ofrendas a la tierra, música, mural artístico y plantación de árboles en el Barrio 4 Hectáreas.
La ingeniera Noelia Guerra explicó en Sonic TV los avances de una obra clave para el escurrimiento del agua en la ciudad. Desde la gestión de Norberto Gizzi se subraya la importancia de dar soluciones definitivas y seguir ampliando la infraestructura pública.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.