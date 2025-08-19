Provincia y Municipalidad acuerdan obras de infraestructura en Villa Cañás

Enrico y Gizzi firmaron un convenio por casi $400 millones para pavimentación, cordones cuneta y desagües, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y prevenir anegamientos.

Villa Cañás19 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.47.57 AM (1)

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y el intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, firmaron un convenio en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) para ejecutar obras de pavimentación, cordones cuneta y desagües en distintos sectores de la ciudad.
WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.47.57 AM

El acuerdo contempla una inversión provincial de $399.218.320, financiada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El objetivo es optimizar la transitabilidad, mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos en zonas críticas.

Durante el encuentro, del que también participó el secretario de Vinculación Territorial, Roberto Vergé, Enrico destacó que además de las 45 viviendas que se construyen en el barrio de la exquinta Sfasciotti —con un 75% de avance—, se dará continuidad a la mejora urbana con nuevas calles pavimentadas y obras de desagüe.

Por su parte, el intendente Gizzi subrayó que la articulación con la Provincia “es fundamental para el desarrollo de la ciudad” y remarcó que estas obras “aportan soluciones concretas a problemas de larga data, como el escurrimiento del sector Oeste y las futuras urbanizaciones”.

El proyecto incluye la pavimentación de siete calles, la construcción de nueve cuadras de cordón cuneta y trabajos de entubación con colocación de módulos premoldeados en las intersecciones de calle 42 y avenida 71, calle 44 y 71, calle 36 y 71 y avenida 50 y 71.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-08-05 at 2.31.06 PM

Villa Cañás refuerza su sistema de desagües pluviales

Oscar A Canavese
Villa Cañás16 de agosto de 2025

La ingeniera Noelia Guerra explicó en Sonic TV los avances de una obra clave para el escurrimiento del agua en la ciudad. Desde la gestión de Norberto Gizzi se subraya la importancia de dar soluciones definitivas y seguir ampliando la infraestructura pública.

Lo más visto
Boletín de noticias