Provincia y Municipalidad acuerdan obras de infraestructura en Villa Cañás

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y el intendente de Villa Cañás, Norberto “Tito” Gizzi, firmaron un convenio en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU) para ejecutar obras de pavimentación, cordones cuneta y desagües en distintos sectores de la ciudad.



El acuerdo contempla una inversión provincial de $399.218.320, financiada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. El objetivo es optimizar la transitabilidad, mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos en zonas críticas.

Durante el encuentro, del que también participó el secretario de Vinculación Territorial, Roberto Vergé, Enrico destacó que además de las 45 viviendas que se construyen en el barrio de la exquinta Sfasciotti —con un 75% de avance—, se dará continuidad a la mejora urbana con nuevas calles pavimentadas y obras de desagüe.

Por su parte, el intendente Gizzi subrayó que la articulación con la Provincia “es fundamental para el desarrollo de la ciudad” y remarcó que estas obras “aportan soluciones concretas a problemas de larga data, como el escurrimiento del sector Oeste y las futuras urbanizaciones”.

El proyecto incluye la pavimentación de siete calles, la construcción de nueve cuadras de cordón cuneta y trabajos de entubación con colocación de módulos premoldeados en las intersecciones de calle 42 y avenida 71, calle 44 y 71, calle 36 y 71 y avenida 50 y 71.