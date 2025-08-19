Estudiantes busca definir la serie ante Cerro Porteño

Estudiantes de La Plata enfrentará este miércoles a Cerro Porteño en el estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 19, con el objetivo de asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y contará con el ecuatoriano Carlos Orbe en el VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega con ventaja, tras imponerse 1-0 como visitante en la ida, gracias al gol de penal convertido por Santiago Ascacíbar en los minutos finales. Estudiantes había accedido a los octavos de final como líder del Grupo A, por encima de Botafogo de Brasil y Universidad de Chile.

En el plano local, el conjunto platense viene de perder 3-2 ante Banfield en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, aunque se mantiene segundo en su zona con nueve puntos.

Cerro Porteño, bajo la conducción del argentino Diego Martínez, deberá revertir el resultado adverso y mejorar lo mostrado en el primer encuentro para mantener sus aspiraciones en la competencia continental.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Román Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Edwin Cetré, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe, Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.