Estudiantes busca definir la serie ante Cerro Porteño

Con sorpresas, Scaloni presentó la prelista de la Selección argentina para las últimas fechas de Eliminatorias
En septiembre, la ya clasificada Argentina recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador.
El “Pincha” recibe este miércoles al equipo uruguayo tras el 1-0 conseguido en la ida, con la chance de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores.Deportes19 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
Estudiantes de La Plata enfrentará este miércoles a Cerro Porteño en el estadio Jorge Luis Hirschi, desde las 19, con el objetivo de asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y contará con el ecuatoriano Carlos Orbe en el VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y Disney+.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega con ventaja, tras imponerse 1-0 como visitante en la ida, gracias al gol de penal convertido por Santiago Ascacíbar en los minutos finales. Estudiantes había accedido a los octavos de final como líder del Grupo A, por encima de Botafogo de Brasil y Universidad de Chile.
En el plano local, el conjunto platense viene de perder 3-2 ante Banfield en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, aunque se mantiene segundo en su zona con nueve puntos.
Cerro Porteño, bajo la conducción del argentino Diego Martínez, deberá revertir el resultado adverso y mejorar lo mostrado en el primer encuentro para mantener sus aspiraciones en la competencia continental.
Probables formaciones:
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Román Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Edwin Cetré, José Sosa, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Cerro Porteño: Alexis Arias; Blas Riveros, Lucas Quintana, Matías Pérez, Rodrigo Gómez; Ignacio Aliseda, Wilder Viera, Jorge Morel, Fabricio Domínguez; Juan Iturbe, Jonatan Torres. DT: Diego Martínez.
El DT incluyó a Alan Varela y José López por primera vez, confirmó el regreso de Messi y dejó afuera a Enzo Fernández.
El Millonario ganó 4-2 en el Monumental y alcanzó la cima con 11 puntos. El Tomba sigue en el fondo de la tabla y complicado con el descenso.
El Xeneize venció 3 a 0 en Mendoza con goles de Paredes, Zeballos y Velasco, logrando su primer triunfo en el Torneo Clausura tras 12 partidos sin victorias.
A los 33 años, el mediocampista comunicó su decisión a través de una carta en redes sociales, donde reveló el sacrificio físico que afrontó por más de una década debido a lesiones en sus caderas.
El “Ciclón” buscará un triunfo en Vicente López para seguir liderando el Clausura y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi encabezó el acto de presentación del Cañón de Paysandú en la Plaza 9 de Julio, en un evento que también recordó los 175 años del fallecimiento del General José de San Martín.
La doble jornada del Clausura Pre-Federal dejó triunfos de cuatro equipos este domingo. La fecha se completa el martes con Argentino ante Atenas.
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y luego recorrió la Expo Rural de Venado Tuerto junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia.
El gobernador abrió la licitación para renovar la pista del Aeropuerto Internacional Rosario, con una inversión provincial de $34.800 millones. Nación había desistido de ejecutar el proyecto.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario realizarán un paro de 48 horas en rechazo a la oferta salarial del Gobierno nacional.