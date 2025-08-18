Vialidad: Casación revisará el monto del decomiso

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, resolvió conceder una apelación para que la Cámara Federal de Casación revise el monto del decomiso en la causa Vialidad, que asciende a $684.990.350.139,86.

La medida, sin embargo, no detiene la ejecución de los bienes de los condenados. En su resolución, los magistrados aclararon que la apelación se otorga "sin carácter suspensivo", lo que implica que el trámite de decomiso seguirá adelante.

Además, los jueces rechazaron de manera inmediata las nulidades planteadas por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública.

El monto fijado en el veredicto ya fue declarado cosa juzgada tras la confirmación de la Corte Suprema, por lo que la discusión se centra únicamente en la actualización de la cifra. Actualmente, la ex vicepresidenta cumple arresto domiciliario mientras avanza la etapa de ejecución de la sentencia.