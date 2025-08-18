Vialidad: Casación revisará el monto del decomiso

Interna en el kirchnerismo tras el cierre de listas
El Movimiento Evita expresó su malestar por quedar afuera de la nómina de candidatos. La interna vuelve a tensar al peronismo en plena campaña hacia octubre.
El Tribunal Oral Federal 2 concedió una apelación para que se revise la actualización del decomiso, pero mantuvo firme la ejecución de los bienes en la causa Vialidad.Política 18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, resolvió conceder una apelación para que la Cámara Federal de Casación revise el monto del decomiso en la causa Vialidad, que asciende a $684.990.350.139,86.
La medida, sin embargo, no detiene la ejecución de los bienes de los condenados. En su resolución, los magistrados aclararon que la apelación se otorga "sin carácter suspensivo", lo que implica que el trámite de decomiso seguirá adelante.
Además, los jueces rechazaron de manera inmediata las nulidades planteadas por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública.
El monto fijado en el veredicto ya fue declarado cosa juzgada tras la confirmación de la Corte Suprema, por lo que la discusión se centra únicamente en la actualización de la cifra. Actualmente, la ex vicepresidenta cumple arresto domiciliario mientras avanza la etapa de ejecución de la sentencia.
El Gobierno nacional formalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad para intensificar el control en zonas fronterizas.
El cierre de listas rumbo al 26 de octubre dejó ganadores y perdedores: Karina Milei reforzó su liderazgo en el oficialismo, el peronismo selló la unidad y Mauricio Macri perdió protagonismo.
El presidente convocó a ministros y funcionarios a una función privada de la película en medio de un encuentro político que combinó debate y definiciones electorales.
Lo anunció con un posteo en su cuenta de X
El vocero presidencial valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF y responsabilizó a “gestiones decadentes” por el conflicto.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.