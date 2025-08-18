Scaglia presentó 685 aspirantes al Servicio Penitenciario

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó este lunes la presentación de 685 nuevos aspirantes al Servicio Penitenciario provincial. El acto se desarrolló en la Escuela Penitenciaria de la Cárcel de Las Flores, donde los ingresantes iniciarán un curso de formación de seis meses antes de sumarse al servicio activo.



La incorporación se enmarca en el plan de expansión de plazas carcelarias impulsado por el Gobierno provincial, que prevé una inversión superior a los 414.000 millones de pesos y la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Entre ellas, la Unidad Nº 8 de Piñero, destinada a reclusos de alto perfil, que contará con 1.152 plazas y el mayor nivel de seguridad de la región.

Scaglia destacó la necesidad de contar con personal capacitado: “Estamos llevando adelante una inversión histórica que requiere formación, honradez y compromiso con la sociedad. El desafío es que podamos caminar por la calle y recobrar paz”.



Por su parte, Cococcioni subrayó que se está estrenando una nueva ley orgánica que prevé un diseño de carrera penitenciaria “moderno y adecuado para los tiempos que se avecinan”. Además, adelantó que se crearán más plazas en cuatro años que en los últimos cincuenta, con el objetivo de vaciar comisarías y segmentar a los internos según su peligrosidad.



En el acto participaron también la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; la subdirectora del Servicio Penitenciario, Gabriela Tarnoski; el director de la Unidad Nº 7, Gustavo Tabisi; y autoridades de la plana mayor del organismo.