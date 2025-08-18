River goleó a Godoy Cruz y lidera la Zona B

River Plate venció 4-2 a Godoy Cruz en el estadio Monumental por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se ubicó en lo más alto de la Zona B con 11 unidades, consolidándose como uno de los principales candidatos del certamen.

Los goles del conjunto millonario fueron convertidos por Sebastián Driussi (2) y Giuliano Galoppo (2), mientras que Agustín Auzmendi anotó los dos tantos para el equipo mendocino.

El desarrollo del encuentro mostró a un River sólido en ataque, que supo aprovechar sus oportunidades para marcar diferencias. A pesar de los intentos del Tomba, que llegó a empatar en dos ocasiones, el local terminó imponiéndose con contundencia en la segunda parte.

En contraposición, la situación de Godoy Cruz es preocupante: suma apenas tres puntos en lo que va del torneo y se encuentra a solo dos unidades de la zona de descenso directo en la tabla anual. El equipo conducido por Walter Ribonetto deberá mejorar su rendimiento para escapar de los últimos puestos.

El partido se disputó con arbitraje de Sebastián Zunino y fue transmitido por TNT Sports Premium.