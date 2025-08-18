Pullaro apuesta a Scaglia y el peronismo evita la fractura en Santa Fe

Docentes de AMSAFE rechazaron la propuesta salarial provincial
La vicegobernadora Gisela Scaglia encabezará la lista oficialista en octubre, mientras el justicialismo logró un acuerdo de último momento y La Libertad Avanza definió a Agustín Pellegrini como candidato.
Santa Fe cerró sus listas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre con definiciones clave en los principales espacios políticos.
En el oficialismo provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro resolvió que su vicegobernadora y presidenta del PRO santafesino, Gisela Scaglia, encabece la lista de candidatos a diputados nacionales. Estará acompañada por el socialista Pablo Farías y la radical Melina Giorgi, en representación de los partidos que integran la coalición de gobierno.
“En octubre vamos a defender juntos a la provincia de Santa Fe y llevar lo mejor del interior productivo al Congreso”, afirmó Scaglia en un mensaje difundido junto al mandatario. Pullaro, por su parte, llamó a respaldar a “la mejor vicegobernadora del mundo” en la nueva etapa electoral.
El justicialismo, en cambio, vivió una jornada de tensiones que estuvo a punto de quebrar al frente Fuerza Patria. Tras intensas negociaciones, con intervención de Cristina Fernández de Kirchner, se acordó que Agustín Rossi y la concejala rosarina Caren Tepp lideren la nómina, seguidos por Alejandra Borgatta (La Cámpora) y Cachi Martínez (Frente Renovador). La pulseada dejó afuera a Eduardo Toniolli y consolidó la salida del sector referenciado en el exgobernador Omar Perotti, cuyo diputado nacional, Roberto Mirabella, anunció su distanciamiento.
Por su parte, La Libertad Avanza demoró hasta último momento la presentación y finalmente oficializó a Agustín Pellegrini como cabeza de lista, secundado por Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro. La decisión fue comunicada por la diputada Romina Diez, referente del espacio en la provincia, con el aval de Karina Milei y el presidente Javier Milei.
En este contexto, Santa Fe pondrá en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Será la cuarta vez en el año que los santafesinos acudan a las urnas, tras las PASO provinciales, la elección de convencionales constituyentes y los comicios generales de junio.
