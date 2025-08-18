Boca goleó a Independiente Rivadavia y cortó la mala racha

Boca Juniors derrotó 3 a 0 a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El triunfo significó el final de una serie de 12 partidos sin victorias para el equipo de Miguel Ángel Russo.

Leandro Paredes abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, en una jugada confusa dentro del área que terminó con la pelota en la red tras un desvío en el arquero Ezequiel Centurión. Fue el primer gol del mediocampista en Boca desde noviembre de 2013.

En el complemento, cuando la “Lepra” mendocina presionaba en busca del empate, Boca liquidó el partido en los últimos minutos: Exequiel Zeballos amplió la ventaja a los 43 minutos con una corrida desde la derecha, y Alan Velasco cerró la goleada a los 45 con un remate cruzado.

Con este resultado, Boca respira en el campeonato y suma su primera victoria, luego de siete empates y cinco derrotas que habían generado preocupación en la Ribera.

Síntesis del partido:

Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors

Goles: 30m PT Paredes (B); 43m ST Zeballos (B); 45m ST Velasco (B).

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.

Árbitro: Pablo Dóvalo.