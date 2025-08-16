Villa Cañás celebró el Día de la Pachamama

La ceremonia incluyó ofrendas a la tierra, música, mural artístico y plantación de árboles en el Barrio 4 Hectáreas.

Villa Cañás16 de agosto de 2025Oscar A CanaveseOscar A Canavese

Villa Cañás conmemoró el Día de la Pachamama con una actividad organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, en conjunto con la Escuela Normal Superior N° 38 "Domingo F. Sarmiento".

El encuentro se desarrolló en la Plaza "Pachamama" del Barrio 4 Hectáreas y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete municipal, alumnos del Nivel Primario, docentes, directivos, familias y vecinos de la ciudad.

La jornada incluyó la tradicional ceremonia de la Pacha, coordinada por Andrea Carmarán, donde estudiantes y público en general realizaron ofrendas a la tierra como símbolo de unión, agradecimiento y cuidado del ambiente.

El evento tuvo momentos culturales con la participación musical de Beto Rodríguez, y el relato de Olga Elisei sobre el ritual y la preparación de la caña con ruda. También se plantaron dos árboles —acacia visco y pezuña de vaca—, y un grupo de artistas locales, coordinados por Sonia Rolando, pintó un mural alusivo a la fecha.

