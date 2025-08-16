Villa Cañás celebró el Día de la Pachamama

Villa Cañás festejará el Día del Niño en el Prado Español
El domingo 24 de agosto desde las 14 horas, la ciudad celebrará el Día del Niño con actividades recreativas, circo, música y la participación de instituciones locales.
Villa Cañás conmemoró el Día de la Pachamama con una actividad organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, en conjunto con la Escuela Normal Superior N° 38 "Domingo F. Sarmiento".
El encuentro se desarrolló en la Plaza "Pachamama" del Barrio 4 Hectáreas y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete municipal, alumnos del Nivel Primario, docentes, directivos, familias y vecinos de la ciudad.
La jornada incluyó la tradicional ceremonia de la Pacha, coordinada por Andrea Carmarán, donde estudiantes y público en general realizaron ofrendas a la tierra como símbolo de unión, agradecimiento y cuidado del ambiente.
El evento tuvo momentos culturales con la participación musical de Beto Rodríguez, y el relato de Olga Elisei sobre el ritual y la preparación de la caña con ruda. También se plantaron dos árboles —acacia visco y pezuña de vaca—, y un grupo de artistas locales, coordinados por Sonia Rolando, pintó un mural alusivo a la fecha.
La ingeniera Noelia Guerra explicó en Sonic TV los avances de una obra clave para el escurrimiento del agua en la ciudad. Desde la gestión de Norberto Gizzi se subraya la importancia de dar soluciones definitivas y seguir ampliando la infraestructura pública.
Una mujer logró salir ilesa tras el incendio de su vehículo. El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en Villa Cañás.
Carolina Rodríguez cuestionó que el Ejecutivo municipal haya habilitado proyectos como el Paseo de la Biodiversidad y la playa de estacionamiento de camiones sin la aprobación previa del Concejo. También explicó el reciente aumento de la unidad tributaria y adelantó nuevos debates legislativos.
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.