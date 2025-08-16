Villa Cañás celebró el Día de la Pachamama

Villa Cañás conmemoró el Día de la Pachamama con una actividad organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, en conjunto con la Escuela Normal Superior N° 38 "Domingo F. Sarmiento".

El encuentro se desarrolló en la Plaza "Pachamama" del Barrio 4 Hectáreas y contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete municipal, alumnos del Nivel Primario, docentes, directivos, familias y vecinos de la ciudad.

La jornada incluyó la tradicional ceremonia de la Pacha, coordinada por Andrea Carmarán, donde estudiantes y público en general realizaron ofrendas a la tierra como símbolo de unión, agradecimiento y cuidado del ambiente.

El evento tuvo momentos culturales con la participación musical de Beto Rodríguez, y el relato de Olga Elisei sobre el ritual y la preparación de la caña con ruda. También se plantaron dos árboles —acacia visco y pezuña de vaca—, y un grupo de artistas locales, coordinados por Sonia Rolando, pintó un mural alusivo a la fecha.