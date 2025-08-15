Villa Cañás celebró el Día de la Pachamama

Villa Cañás conmemoró el Día de la Pachamama con una actividad organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Escuela Normal Superior N°38 “Domingo F. Sarmiento”.



El encuentro se desarrolló en la Plaza “Pachamama” del barrio 4 Hectáreas, con la presencia del intendente Norberto Gizzi, miembros del Gabinete, alumnos del Nivel Primario, docentes, directivos, familias y vecinos de la ciudad.



La ceremonia estuvo guiada por Andrea Carmarán e incluyó la tradicional ofrenda a la tierra, símbolo de unión, agradecimiento y compromiso con el cuidado ambiental. Estudiantes y público en general depositaron sus ofrendas en un momento de reflexión y respeto.



El evento contó con la participación musical y artística de Beto Rodríguez, y con la intervención de Olga Elisei, quien explicó el ritual y la preparación de la caña con ruda.



Como parte de la jornada, se plantaron dos árboles —acacia visco y pezuña de vaca— y un grupo de artistas locales, integrado por Tamara López, Mili Quiroga, Gilda Domingo, Fermina Risso y Lian Bustamante, bajo la coordinación de Sonia Rolando, pintó un mural alusivo a la fecha.

