El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
River visita a Libertad por la ida de octavos
El “Millonario” juega este jueves en Paraguay por la Copa Libertadores y buscará un buen resultado para definir la serie en el Monumental.DeportesHace 1 horaSOFIA ZANOTTI
River Plate se enfrentará este jueves a Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará a las 21:30 en el Estadio Tigo La Huerta, con capacidad para 15 mil espectadores, y será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio, acompañado en el VAR por Rodolpho Toski.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega a esta instancia como uno de los candidatos al título, tras un inicio de semestre con victorias sobre Platense e Instituto en el Torneo Clausura, aunque en sus últimas presentaciones igualó con San Lorenzo e Independiente. En la Copa Argentina, avanzó a octavos al vencer 3-0 a San Martín de Tucumán.
La única duda en la formación pasa por el mediocampo, donde Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina se disputan un lugar. El equipo inicial sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, uno entre Quintero, Galoppo o Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja.
Libertad, dirigido por Sergio Aquino, clasificó como segundo del Grupo D que integraba junto a San Pablo, Alianza Lima y Talleres. Enfrentó a River en cuatro oportunidades desde 2014, con derrotas en todos los partidos. Formaría con: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar.
El legislador libertario calificó a Juan Román Riquelme como “el peor dirigente de la historia” y acusó a la actual gestión de llevar al club “al fracaso”.
Boca suma 12 partidos sin ganar y crecen críticas a Riquelme
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
Boca Juniors suma 12 partidos sin ganar y profundiza su crisis
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
Defensa y Justicia recibe a Deportivo Riestra por el Clausura
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
Pezzella sufrió rotura de ligamento y será baja en River
El defensor central estará siete meses fuera de las canchas tras lesionarse ante Independiente. Gallardo deberá rearmar la defensa.
Escobar pidió a Bullrich reabrir división de Prefectura
El municipio solicitó revertir el cierre de una dependencia con 75 efectivos que patrullaba todo el partido desde 2016.
YPF aplicó nuevos cambios en sus precios en Santa Fe
La empresa estatal incrementó nuevamente el valor de las naftas y redujo el diésel. Shell y Axion también ajustaron sus tarifas en la provincia.
La Escuela de Educación Técnica N.º 652 celebra 75 años con actividades y una gran cena aniversario
La histórica institución de Villa Cañás prepara una agenda de eventos, talleres y una cena especial para conmemorar su aniversario, convocando a exalumnos y la comunidad a participar.
El mediocampista de 23 años deja Núñez para sumarse a la Liga MX. River cedió el 50% de su pase y podrá incorporar un refuerzo antes del cierre del mercado.
La Justicia investiga el homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, ocurrido en enero en la Unidad Nº11. Los tres imputados seguirán detenidos con prisión preventiva.