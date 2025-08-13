River visita a Libertad por la ida de octavos

River Plate se enfrentará este jueves a Libertad de Paraguay por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará a las 21:30 en el Estadio Tigo La Huerta, con capacidad para 15 mil espectadores, y será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio, acompañado en el VAR por Rodolpho Toski.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega a esta instancia como uno de los candidatos al título, tras un inicio de semestre con victorias sobre Platense e Instituto en el Torneo Clausura, aunque en sus últimas presentaciones igualó con San Lorenzo e Independiente. En la Copa Argentina, avanzó a octavos al vencer 3-0 a San Martín de Tucumán.

La única duda en la formación pasa por el mediocampo, donde Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina se disputan un lugar. El equipo inicial sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, uno entre Quintero, Galoppo o Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Libertad, dirigido por Sergio Aquino, clasificó como segundo del Grupo D que integraba junto a San Pablo, Alianza Lima y Talleres. Enfrentó a River en cuatro oportunidades desde 2014, con derrotas en todos los partidos. Formaría con: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar.