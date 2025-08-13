Estatales santafesinos definen hoy la propuesta salarial del Gobierno

Los gremios de la administración central de Santa Fe darán a conocer este miércoles al mediodía el resultado de la votación sobre la oferta salarial del Gobierno provincial. Así lo confirmó el secretario general de UPCN, Jorge Molina, tras el encuentro mantenido el lunes con funcionarios del Ejecutivo.

La propuesta oficial contempla un incremento del 7% para el segundo semestre, distribuido en seis tramos: 1,5% en julio, 1,5% en agosto y 1% en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los aumentos se calculan sobre los sueldos de junio y se garantiza un piso mínimo de $40.000 para los primeros tres meses y de $30.000 para el trimestre siguiente.

Además, el acuerdo incluye mejoras sectoriales, entre ellas la actualización del decreto 05/21, que otorga un adicional al personal de salud hospitalaria y de promoción comunitaria. En este punto, el primer y segundo escalón percibirán un incremento del 60% en ese adicional, actualmente cercano a $50.000, mientras que el tercero y cuarto escalón también recibirán sus aumentos correspondientes.