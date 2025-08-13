Cristina Kirchner pidió frenar el decomiso de sus bienes

Causa Vialidad: venció el plazo para pagar el decomiso
Cristina Kirchner y otros ocho condenados no abonaron los 537 millones de dólares fijados por el Tribunal Oral Federal 2. Comenzará la ejecución de bienes y dinero embargado.
La expresidenta solicitó suspender la ejecución ordenada en la “Causa Vialidad” y defendió la legitimidad de su patrimonio, a horas de que venza el plazo para el pago de US$530 millones.Política Hace 2 horasSOFIA ZANOTTI
Cristina Fernández de Kirchner presentó este martes un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°2 para solicitar la suspensión de la ejecución de bienes dictada en la “Causa Vialidad”, en la que fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta al Estado.
La medida judicial, que alcanza también a otros condenados, fijó un plazo que vence en las próximas horas para depositar US$530 millones, correspondientes al decomiso dispuesto por el tribunal.
En su presentación, redactada en primera persona y firmada junto a su abogado Alberto Beraldi, la exmandataria pidió anular la resolución y cuestionó el accionar de los fiscales del caso.
Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, afirmó: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. El fallo se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
