Creador de Terraform Labs se declara culpable por fraude en EE.UU.

EE.UU. acusa a la UE de imponer censura global con la Ley de Servicios Digitales
Un informe del Congreso estadounidense advierte que las normas europeas de moderación de contenido afectan la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Do Hyeong Kwon admitió su responsabilidad en el colapso de USD 40.000 millones que afectó a inversionistas de todo el mundo.InternacionalesHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
Do Hyeong Kwon, cofundador y director ejecutivo surcoreano de la empresa de criptomonedas Terraform Labs, se declaró culpable este martes en Estados Unidos de dos cargos de fraude vinculados al colapso de 40.000 millones de dólares de las monedas digitales que desarrolló.
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló que Kwon “usó la promesa tecnológica y la euforia inversora en torno a las criptomonedas para cometer uno de los mayores fraudes de la historia”. Según el comunicado oficial, el empresario atrajo miles de millones en fondos prometiendo una moneda estable que se autorregulaba, pero cuando se reveló que el ecosistema era inestable, el colapso ya era inevitable, provocando pérdidas globales.
Conocido como el “rey de las criptomonedas”, Kwon, de 33 años, recibirá su sentencia el 11 de diciembre y podría enfrentar hasta 25 años de prisión.
