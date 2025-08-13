Creador de Terraform Labs se declara culpable por fraude en EE.UU.

Do Hyeong Kwon, cofundador y director ejecutivo surcoreano de la empresa de criptomonedas Terraform Labs, se declaró culpable este martes en Estados Unidos de dos cargos de fraude vinculados al colapso de 40.000 millones de dólares de las monedas digitales que desarrolló.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló que Kwon “usó la promesa tecnológica y la euforia inversora en torno a las criptomonedas para cometer uno de los mayores fraudes de la historia”. Según el comunicado oficial, el empresario atrajo miles de millones en fondos prometiendo una moneda estable que se autorregulaba, pero cuando se reveló que el ecosistema era inestable, el colapso ya era inevitable, provocando pérdidas globales.

Conocido como el “rey de las criptomonedas”, Kwon, de 33 años, recibirá su sentencia el 11 de diciembre y podría enfrentar hasta 25 años de prisión.