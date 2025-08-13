Firmat sumará su primer camión para incendios forestales

Confirman 96 muertes por fentanilo contaminado en Argentina
La cifra de víctimas podría aumentar mientras avanza la investigación judicial. Se incautaron más de 100 mil ampollas adulteradas en todo el país.
Bomberos Voluntarios de Firmat adquirieron un vehículo Renault 210 4x4 para reforzar la respuesta ante incendios forestales y emergencias. La inversión supera los 75 millones de pesos.SociedadHace 3 horasSOFIA ZANOTTI
El viernes 8 de agosto, Bomberos Voluntarios de Firmat firmaron un acuerdo con la empresa XtremFire para la compra de un camión forestal y de primera respuesta. Se trata de un Renault 210 4x4, modelo 2001, valuado en $75.000.000,00, que representa un hito para la institución.
La Comisión Directiva destacó que es la primera unidad específicamente diseñada para afrontar incendios forestales y emergencias de rápida intervención, dos de las principales tareas que realiza el cuartel.
Hasta ahora, este tipo de operativos se atendían con el Dodge 500, el primer autobomba que tuvo la institución, el cual intervino en 19 incendios forestales durante 2025. La nueva adquisición no solo reemplazará a esa unidad, sino que también ampliará el parque automotor, fortaleciendo la capacidad operativa y la seguridad en la comunidad.
