Gobernador de Georgia visitará Argentina con agenda militar y de seguridad

El gobernador de Georgia, Estados Unidos, Brian Kemp, arribará a Buenos Aires a fines de este mes para desarrollar una agenda centrada en defensa y seguridad, que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei y ministros nacionales.



Cercano al expresidente Donald Trump, Kemp llegará junto a una delegación de la Guardia Nacional de Georgia, organismo que mantiene desde 2016 un acuerdo de asociación estratégica con las Fuerzas Armadas argentinas. Entre las actividades previstas, se analiza la realización de un ejercicio combinado que podría llevarse a cabo en las inmediaciones de la central nuclear Atucha, simulando un intento de ataque a esas instalaciones.

El 28 de agosto, Kemp se reunirá con el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac. También se prevé que mantenga encuentros con el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Milei.

Esta visita se suma a una serie de intercambios recientes con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey. El vínculo bilateral en materia militar se ha fortalecido en los últimos meses con capacitaciones y cooperación en equipamiento, incluyendo la reciente adquisición de aviones F-16 por parte de Argentina.