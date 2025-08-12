Gobernador de Georgia visitará Argentina con agenda militar y de seguridad

Inflación en EE.UU. de julio fue del 0,2%
El índice de precios subió menos de lo previsto y abre la puerta a una baja de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal.
Brian Kemp, aliado de Donald Trump, llegará a fines de agosto para reforzar vínculos estratégicos entre la Guardia Nacional de su estado y las Fuerzas Armadas argentinas. Prevén ejercicios combinados cerca de la central nuclear Atucha.InternacionalesHace 6 horasSOFIA ZANOTTI
El gobernador de Georgia, Estados Unidos, Brian Kemp, arribará a Buenos Aires a fines de este mes para desarrollar una agenda centrada en defensa y seguridad, que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei y ministros nacionales.
Cercano al expresidente Donald Trump, Kemp llegará junto a una delegación de la Guardia Nacional de Georgia, organismo que mantiene desde 2016 un acuerdo de asociación estratégica con las Fuerzas Armadas argentinas. Entre las actividades previstas, se analiza la realización de un ejercicio combinado que podría llevarse a cabo en las inmediaciones de la central nuclear Atucha, simulando un intento de ataque a esas instalaciones.
El 28 de agosto, Kemp se reunirá con el jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac. También se prevé que mantenga encuentros con el ministro de Defensa, Luis Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Milei.
Esta visita se suma a una serie de intercambios recientes con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey. El vínculo bilateral en materia militar se ha fortalecido en los últimos meses con capacitaciones y cooperación en equipamiento, incluyendo la reciente adquisición de aviones F-16 por parte de Argentina.
El presidente de EE.UU. anunció el control federal de la policía capitalina y el despliegue de tropas para enfrentar la delincuencia y la falta de vivienda.
El sumo pontífice felicitó a Armenia y Azerbaiyán por la firma de un histórico pacto mediado por Estados Unidos, destacando la labor de Donald Trump como facilitador del diálogo.
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia de Balikesir, provocando el derrumbe de 16 edificios y generando pánico en la población.
Un autobús turístico y un camión colisionaron en Mato Grosso. Entre los heridos hay doce en estado grave.
Los cancilleres de ambos países exigieron medidas urgentes y el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Israel avanza con un plan para tomar el control total de la Franja.
El gobernador de Santa Fe criticó con dureza al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. Exige obras o la transferencia de la administración a la provincia.
El “Halcón” y el “Malevo” se enfrentan esta noche en Florencio Varela por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será transmitido por ESPN Premium.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El presidente comunal de María Teresa envió una carta documento a Vialidad Provincial reclamando mejoras urgentes en accesos a la Ruta 14. Sostiene que la falta de respuesta oficial pone en riesgo la seguridad de la población.
Un informe privado revela amplias variaciones en las cuotas iniciales de créditos hipotecarios a 20 años, según la entidad bancaria elegida.