Boca suma 12 partidos sin ganar y crecen críticas a Riquelme

Boca Juniors suma 12 partidos sin ganar y profundiza su crisis
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.DeportesHace 2 horasSOFIA ZANOTTI
Boca Juniors atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El empate 1-1 del sábado frente a Racing en La Bombonera estiró a 12 la racha de partidos sin victorias, dejando al equipo anteúltimo en su zona del torneo Clausura de Primera División.
El exdirigente Martín Mendiguren, quien formó parte de la actual gestión hasta 2023, aseguró que el club “atraviesa un problema institucional además de deportivo” y cuestionó la conducción de Juan Román Riquelme y su entorno. “En Boca no hay dirigentes que tomen decisiones, todo lo maneja Riquelme y su hermano”, sostuvo.
También criticó la elección de Miguel Ángel Russo como DT, al considerar que fue “traído como escudo” pese a sus problemas de salud. En la misma línea, el candidato a presidente en 2027, Jorge Reale, afirmó que el equipo no estuvo bien conformado para enfrentar a Racing y sugirió que la formación es definida por la dirigencia.
En redes sociales, Edinson Cavani respondió a las críticas con una publicación en Instagram: “Nunca mucho cuesta poco. A seguir y seguir”. Mientras tanto, el plantel volverá este lunes a los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante Independiente Rivadavia, en Mendoza.
