Más imputados por fraudes telefónicos desde la cárcel de Cruz del Eje

La investigación por fraudes telefónicos realizados desde la cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, sumó nuevos acusados y alcanza un total de 31 imputados. Entre ellos figuran internos del penal y personas que operaban fuera de la prisión.

La Fiscalía de Instrucción de 27ª nominación, dependiente de la Unidad de Investigación de Casos Complejos, imputó a dos reclusos más, quienes se suman a los once ya detenidos por realizar llamados fraudulentos desde el establecimiento. Además, se detuvo a otras dos personas que desde afuera facilitaban cuentas bancarias o retiraban el dinero.

Todos enfrentan cargos por asociación ilícita en el marco de la causa “Alessandrini”, que investiga estafas en las que los implicados se hacían pasar por personal de ANSES u otros organismos estatales.

Uno de los nuevos imputados tenía prevista su liberación por cumplimiento total de la pena, pero esta no se concretó debido a la nueva detención ordenada por la Fiscalía.