Boca Juniors suma 12 partidos sin ganar y profundiza su crisis

Boca suma 12 partidos sin ganar y crecen críticas a Riquelme
El empate ante Racing dejó al “Xeneize” anteúltimo y en medio de una crisis institucional y deportiva, con cuestionamientos a la dirigencia y al DT Miguel Ángel Russo.
El empate ante Racing extendió la peor racha de la historia del club, que arrastra problemas deportivos e institucionales bajo la conducción de Juan Román Riquelme.DeportesHace 4 horasSOFIA ZANOTTI
Boca Juniors atraviesa un momento crítico. El empate 1-1 frente a Racing en la Bombonera significó el duodécimo partido sin victorias, marcando la peor racha de su historia. El equipo ya fue eliminado de tres competencias en lo que va del año y peligra su clasificación a la próxima Copa Libertadores.
Desde que Juan Román Riquelme asumió como vicepresidente en 2019, Boca solo jugó una final de Libertadores —perdida ante Fluminense en 2023— y no gana un título desde ese mismo año. La gestión actual acumula eliminaciones tempranas en torneos internacionales y caídas dolorosas, como la reciente derrota en la fase previa de la Libertadores 2025 ante Alianza Lima.
A los problemas deportivos se suman conflictos internos. Recientemente, Riquelme despidió a Mauricio Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol, en medio de cuestionamientos por decisiones de refuerzos, fallas administrativas y polémicas extradeportivas. El panorama en el club de la Ribera muestra un presente sin resultados y un futuro incierto, con la presión creciente de los hinchas y la necesidad de cambios profundos.
